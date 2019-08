Francesco Monte, ha sempre dimostrato un carattere fiero, sincero e soprattutto deciso e nelle ultime ore ha stupito i fan su Instagram dopo aver prese una decisone drastica.

Francesco Monte, più che durante la sua esperienza a Uomini e donne, è entrato nel cuore del pubblico durante il Grande Fratello Vip del 2017, in cui era stato lasciato in diretta televisiva dalla sua fidanzata di allora Cecilia Rodriguez che nella casa si era innamorata di Ignazio Moser. La reazione composta e dignitosa che ebbe Francesco lo rese davvero irresistibile al pubblico che lo difese a spada tratta.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello, Alberto Mezzetti disperato: “Pieno di debiti”

Lo stesso pubblico però lo ha criticato apertamente quando, durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha partecipato come concorrente, si è innamorato della compagna di reality Giulia Salemi, ragazza davvero particolare e fortemente dipendente dal giudizio di sua madre. La storia tra i due, sembra ormai acqua passata e Francesco nelle ultime ore, sembra aver preso una decisione drastica.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria reality, clicca qui!

Francesco Monte: decisione lampo nelle ultime ore

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi, il bel Francesco Monte, nelle ultime ore sembra aver compiuto un’azione che non è certo passata inosservata ai suoi followers di Instagram. Monte infatti ha cancellato tutte le foto in cui appariva con l’ex Giulia Salemi, che evidentemente vuole davvero cancellare dalla sua vita.

Questo non si può dire di un’altra ex ormai storica, Paola Di Benedetto, conosciuta durante la sua discussa partecipazione all’Isola dei Famosi. Se si osserva l’account ufficiale di Monte infatti, si possono osservare soltanto foto ‘in solitaria’ sino al 17 marzo 2018 dove appare in una romantica foto abbracciato a Paola Di Benedetto negli studi di ‘Verissimo’ a cui parteciparono insieme.

Evidentemente Monte ha voluto sottolineare quanti bei ricordi lo leghino in un certo senso a Paola e come non si possa dire altrettanto di Giulia Salemi.

Insomma, Francesco Monte sembra avere occhi e cuore soltanto per la super modella Isabella De Candia, la sua attuale fidanzata con cui sembra stia vivendo una bellissima storia d’amore.

->>>GUARDA ANCHE:

Rosa Perrotta, la prima foto del figlio Domenico fa impazzire i fan

Temptation Island Vip: ecco le coppie, quella più attesa rifiuta

Temptation Island 2019, cicogna in arrivo per una fidanzata?

Temptation Island: scoppia l’amore tra 2 fidanzati e 2 tentatrici

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sulla prima notte: “nessun pudore”, ma…