Ecco 5 validi consigli per un ottima dieta depurativa che ci permetterà di eliminare le tossine e le sostante negative dal nostro corpo.

Il mondo di oggi e i suoi ritmi sono sempre più stressanti e anche il nostro corpo ne risente e si intossica. Per questo abbiamo quotidianamente bisogno di una dieta depurativa.

Per evitare di ammalarci in continuazione e di soffrire di emicrania o stanchezza dobbiamo pulire il nostro organismo. Con la dieta depurativa eliminiamo dall’organismo le scorie e le sostanze nocive che abbiamo accumulato. Un pulizia che serve a causa del sempre più frequente utilizzo di

troppi grassi, alcol in eccesso. E poi bevande zuccherate, eccesso di sale e poi snack e prodotti preconfezionati in quantità.

I 5 consigli per ripulire l’organismo

Ma ora vediamo 5 consigli che ci permetteranno di pulire meglio il nostro organismo di pulirsi al meglio e ritrovare il suo vigore .

1) Pompelmo a colazione: preparate una spremuta di pompelmo e accompagnarla da una colazione ricca di proteine , vitamine e sali minerali. Per migliorare l’effetto depurativo di questo agrume consigliamo di bere un bicchiere di spremuta dopo i pasti principali il pranzo e la cena. Per chi non ama le spremute, il pompelmo può essere mangiato anche a morsi.

2) Dieta ricca di fibre_ aggiungere avena nelle nostre abitudini può aiutare a depurarci. Possiamo metterla a colazione nel latte, nello yogurt ma anche nel il succo d’arancia. Una buona abitudine é associarla alla frutta secca e la sera optare per zuppe ricche di cereali.

3) Si alle carote– Prendere l’abitudine di sgranocchiare una carota come spuntino tra un pasto e l’altro aiuta anche a ridurre il senso si fame anche a depurare il nostro organismo. Si anche alla purea di carote con l’aggiunta di un pizzico di limone

4) Il pomodoro è un ottimo depuratore soprattutto per chi deve combattere le cellulite. A colazione si consiglia un succo di pomodoro, a pranzo e cena insalata di pomodoro con frutta secca e un filo di olio oppure con lattuga e germogli di soia.

5) SI al carciofo. Anche il carciofo è celebre per le sue proprietà depurative è utile per appiattire anche l’addome. Per colazione possiamo optare per pane integrale e crema di carciofi, e poi proseguire con carciofi anche a pranzo e cena

Dopo una dieta depurativa dobbiamo abituare il nostro fisico ad aggiungere man mano altri alimenti per riuscire a mantenerci in salute. Iniziamo con alimenti digeribili come yogurt, frutta e verdura.

