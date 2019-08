Astrologia: il punto debole in termini di salute di ogni segno zodiacale.

Fonte: Istock

Quando si parla di astrologia è possibile prendere in considerazione sia i modi di fare che determinate debolezze che si possono riscontrare nel carattere e nel fisico. Ciò non vuol dire che si presenteranno tutte ma che esiste una sorta di predisposizione che fa si che in caso di forte stress o di problemi di vario tipo, si presentino determinate patologie. Visto che è sempre interessante scoprire le corrispondenze che hanno i vari segni zodiacali, oggi dopo aver visto quali sono quelli che hanno sempre la testa tra le nuvole e quali hanno bisogno di programmare la loro vita, cercheremo di approfondire l’aspetto legato alla salute, valutando quali sono i punti più “sensibili” dei vari segni zodiacali. Visto che si tratta di qualcosa estremamente legato al sentire è importante prendere in considerazione anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più preciso.

Ovviamente la cosa va presa come una sorta di gioco visto che per stabilire eventuali problemi di salute è necessario andare dal medico. Visto, però, che un tempo esisteva una sorta di astrologia medica in base alla quale si curavano determinate patologie, oggi proveremo a viaggiare a ritroso nel tempo per capire quale è da sempre considerato il punto debole di ogni segno dello zodiaco.

I segni zodiacali e i loro punti deboli

Fonte: Istock

Ariete – La testa

I nati sotto il segno dell’Ariete sono sempre in movimento e come motori sempre pronti a scaldarsi tendono spesso e volentieri a mettere da parte la stanchezza fisica non prestandovi attenzione per poi tirarsi fino a non farcela più. Per via del loro costante rimuginare, uno dei punti deboli che li contraddistingue è quello della testa e delle emicranie che ogni tanto possono affacciarsi come a ricordargli che dovrebbero prendersi un momento per respirare e fare una pausa. Sempre di corsa, ogni tanto possono cedere all’ansia, altro sintomo che arriva quasi per avvertirli della necessità di prendersi del tempo. Testardi come non mai, sono però restii ad ascoltare i segnali del proprio corpo. Per fortuna possono contare su una rapidità di ripresa, veloce almeno quanto loro.

Fonte: Istock

Toro – La gola

I nativi del Toro hanno come punto debole la gola e ciò va inteso sia in senso lato che dal punto di vista fisico. Se da un lato sono più propensi di altri ad andare incontro a raffreddori e influenze che colpiscono anche le corde vocali, dall’altro si può dire di loro che anche il cibo, così tanto amato, può rappresentare un problema. Il loro metabolismo, tante volte, può mostrarsi debole e portarli ad accumulare peso, motivo per cui hanno sempre bisogno di tenersi in allenamento e di avere sempre un occhio vigile sulla linea, cosa per loro difficile visto che amano la buona cucina e trovano mangiare e bere attività rilassanti. Un problema che grazie alla loro innata forza di volontà possono comunque risolvere.

Fonte: Istock

Gemelli – I polmoni

La respirazione è probabilmente il punto debole dei nati sotto il segno dei Gemelli che, in costante lotta, contro il tempo, il bisogno di muoversi e persino se stessi, tendono a non restare fermi un secondo, correndo da un punto all’altro sia fisicamente che con il pensiero. La costante frenesia che a volte può tramutarsi in ansia, tende a rendere come punto debole i polmoni e la relativa respirazione che si affanna per ogni minima cosa e che li porta così a sentirsi deboli o potenzialmente in crisi. Il loro, però, è anche un segno zodiacale sempre pronto a cambiare e a mettersi in gioco e ciò li rende anche pronti ad affrontare ogni più piccolo problema mettendo in campo la giusta forza di volontà che può garantirgli una buona riuscita.

Fonte: Istock

Cancro – Lo stomaco

I nativi del Cancro sono tra i segni più emotivi dello zodiaco e quando si sentono sotto pressione tendono a sfogare tutto sullo stomaco. In base ai problemi che vivono possono avere dei dolori o accusare inappetenza. Allo stesso modo, se si sentono bisognosi di affetto e di coccole rischiano di riversare tutto sul cibo, finendo con l’accumulare peso. Per loro ciò che serve per star bene è la calma unita ad un senso di sicurezza che devono prima di tutto cercare in se stessi e non negli altri come invece fanno di continuo.

Fonte: Istock



Leone – Il petto

I nati sotto il segno del Leone tendono a godere di buona salute e non hanno un vero e proprio punto debole. Visto che vivono tutto di petto, si può dire che in caso di stress o di brutti periodi tendono ad afflosciarsi, perdendo parte di quell’energia che sembra far parte di loro. Allo stesso tempo, possono accusare dolori al petto anche se di norma si tratta per lo più di problemi intercostali dovuti appunto all’ansia o alla tensione che accumulano in quella zona quando si sentono “costretti” in una vita che non è di loro gradimento. E visto che a volte tendono ad abusare con cibo e alcol per trattenere lo stress, è bene che tengano conto che esagerare può portarli ad appesantire il plesso solare, incidendo così, ancora una volta sul petto.

Fonte: Istock

Vergine – Lo stomaco

Anche i nativi della Vergine, come quelli del Cancro, hanno come punto debole lo stomaco. Per loro però gli effetti sono diversi in quanto il problema principale è il nervosismo che provano tutte le volte che le cose non vanno come vorrebbero. Questo fa si che siano soggetti a gastriti, ulcere o problemi di tipo digestivo che mal si abbinano al bisogno che hanno di scaricare la tensione mangiando cibi pesanti e spesso deleteri per la loro salute. Un circolo vizioso dal quale faticano ad uscire e che meriterebbe parte della loro razionalità che spesso li rende capaci di risolvere i loro problemi più grandi.

