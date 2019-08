Secondo le configurazioni celesti, ci sono tre segni che probabilmente hanno un destino punteggiato da sofferenze e disillusioni

Conosciamo tutti persone che hanno un pessimo karma. La sventura sembra colpirli al punto da farli dubitare di tutto o talvolta diventare persino molto superstiziosi.

Queste persone pensano di essere sfortunate perché la fortuna non è mai dalla loro parte. Il loro destino sembra la trama di una tragedia shakespeariana. Ecco quali sono i segni più sfortunati dello zodiaco.

I 3 segni dello zodiaco la cui sfortuna ha un effetto diretto sulla personalità:

Cancro

Caratterizzati da pessimismo e sfiducia, i nativi di questo segno attirano la sfortuna ovunque vanno. Si aspettano il peggio così tanto che inevitabilmente finisce per accadere. Queste persone fanno fatica a raggiungere i propri obiettivi perché tendono ad analizzare troppo gli eventi e le conseguenze. Questa prontezza a pensare profondamente impedisce loro di agire. La loro volontà di anticipare tutto fa perdere loro grandi opportunità. Dovrebbero smettere di vittimizzare se stessi e prendere finalmente il loro destino in mano. Questo atteggiamento deleterio è la ragione principale per cui si sentono inseguiti da una cattiva stella. Prendere coscienza dei loro successi potrebbe essere un buon primo passo per districarsi dal torpore in cui tendono a impantanarsi.

Vergine

Il loro perfezionismo è un peso piuttosto che un vantaggio per il successo. In effetti, questa predisposizione ad essere ossessionati da piccoli dettagli fa perdere loro il punto. I nativi di questo segno non sono sfortunati, sono solo estremamente limitati. Sono disposti a provare un’iniziativa più volte anche se è destinata al fallimento. Il loro entourage spiega loro perché i loro sforzi non hanno avuto successo, ma continueranno a mantenere il loro slancio. I nati sotto il segno della Vergine dovrebbero essere più vigili affinchè le loro idee vengano incoronate dal successo. Il loro lato pignolo impedirà loro di apprezzare le loro vittorie al loro giusto valore. Tuttavia, i nativi di questo segno non mancano di fiducia in se stessi. Hanno semplicemente grandi aspettative che li portano a rimanere invariabilmente delusi. Essere più indulgenti con se stessi potrebbe aiutarli ad attrarre onde positive.

Pesci

Indeciso ed esitante, il segno dei Pesci ha nel cuore il desiderio di accontentare tutti e per questo fa a tutti molte promesse. I Pesci sono ossessionati dal desiderio che le loro scelte vengano rispettate all’unanimità. Si fanno cullare da questa illusione fino a quando non hanno un’epifania: le loro decisioni non piaceranno mai a tutti. Questo atteggiamento li spingerà a fare promesse ma adessere sempre riluttanti ad agire. Il loro atteggiamento di attesa non promette nulla di buono. Saranno ostracizzati dal loro entourage perché le loro promesse non mantenute diventeranno presto fastidiose. I nativi di questi segni d’acqua dovrebbero liberarsi delle promesse per realizzare i loro progetti con i migliori auspici. Stare lontano dalla loro naturale suscettibilità consentirà loro di mantenere i legami che a volte hanno avuto problemi a svilupparsi.

