Stasera in tv, mercoledì 7 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di questo mercoledì. Arriva il palinsesto tv!

Siamo al giro di boa: la prima metà della settimana si accinge a concludersi e ci avviamo così speditamente verso il weekend.

Per questo sprint finale però ci vuole un po’ di ricarica extra e quale fonte migliore di energia se non una serata in totale relax?

Riposiamoci un po’, godiamoci qualche sorriso e ripartiamo alla grande alla volta dell’atteso weekend. Per fare tutto ciò CheDonna.it ha qualche prezioso consiglio per tutte voi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> FASHION ICON: Mary Kate ed Ashley Olsen

Per una serata di vero relax non c’è infatti nulla di più appropriato del nostro amato divano e di qualche bel film o serie tv da seguire.

Quali opzioni ci fornirà allora questa sera la tv? Ce lo svela il palinsesto televisivo, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ci proporranno per la prima serata di oggi.

Sfogliatelo con noi e scegliete ciò che più farà al caso vostro. La serata perfetta vi attende e tra poco… weekend!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 7 agosto

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Il programma di Piero Angela torna più vibrante che mai, con servizi da tutto il mondo a partire da quelli a sfondo storico di Alberto Angela per passare poi alle ultime scoperte dei laboratori delle più importanti università, passando per miniservizi con curiosità da tutto il Pianeta.

Rai Due – Elementary – Stagione 7 Episodio 7 – Dalla Russia con droghe (Telefilm)

Un omicidio ordito per vincere un appalto della DEA, riguardante la pulizia del denaro ritrovato sporco di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di sequestro di droga. Sherlock, Watson e Bell sono sulle tracce dei responsabili.

Rai Tre – Maximilian Il gioco del potere e dell’amore (Miniserie)

Il grande imperatore europeo Massimiliano e la sua tanto celebre quanto spettacolare storia. L’uomo conosciuto oggi per il suo sconfinato coraggio nasce come un principe impegnato a diventare re ma, soprattutto, a uscire dall’ombra di suo padre. Ad aiutarlo un alleato inatteso: Marie de Bourgogne.