Meteo giovedì 8 luglio: qualche pioggia ancora al centro Italia

Nella giornata di giovedì atteso un meteo instabile al nord e e sulle regioni centrali a causa di una perturbazione che toccherà il territorio seppur solo di passaggio. Clima caldo e secco al sud.

Situazione climatica variabile sulla Penisola. Se questo mercoledì al nord e al centro il clima è stato perlopiù perturbato con brutto tempo diffuso tra il nord e il centro, mentre al sud il sole e il caldo hanno continuato ad imperare, domani l’acqua bagnerà soltanto le zone centrali e altrove il meteo sarà stabile.

Secondo le più recenti previsioni dal prossimo weekend l’anticiclone africano tornerà a farsi sentire sull’intero Stivale. Una nuova ondata di caldo e afa investirà il Paese con punte piuttosto alte tra sabato a martedì. Successivamente le temperature torneranno ad essere più gradevoli.

Le previsioni dell’8 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord avranno a che fare con un clima instabile, in particolare durante il giorno, quando acquazzoni e temporali bagneranno le aree centro-orientali e la Liguria. qualche fenomeno ancora si avvertirà alla sera in particolare al nord- est prima di un complessivo miglioramento durante la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali probabili precipitazioni soprattutto sul versante tirrenico, dove sono attesi acquazzoni e temporali in mattinata sulla Toscana e nelle ore pomeridiane pure sull’Umbria e in parte del Lazio e delle Marche. Il brutto tempo si esaurirà alla sera con schiarite ampie. Sulla Toscana piogge o temporali in mattinata lungo la costa. Altrove secco. Nelle ore pomeridiane previsti fenomeni di natura intensa che interesseranno nello specifico le zone interne, salvo poi esaurirsi velocemente alla sera con spazi di sereno ampi.

il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista stabilità sia sulle regioni peninsulari, sia su quelle insulari. Spazi di sereno ampi dovrebbero alternarsi soltanto a qualche nuvola alta di passaggio e ad addensamenti a carattere locale sulle coste. Sulla Calabria tempo stabile con generale stabilità dal mattino al pomeriggio su tutti i settori. Alla sera i cieli saranno nel complesso sereni o poco nuvolosi.

Le temperature minime saranno in discesa specialmente al settentrione, le massime invece in calo al centro.

