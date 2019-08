Oroscopo: Questi segni segni zodiacali mettono l’amore prima di tutto

Fonte: Istock

Si sente spesso dire che l’amore sia il sentimento che fa girare il mondo e che rende le persone pienamente felici dando persino un senso alle loro vite. Ma quanti sono davvero in grado di metterlo al centro delle proprie vite, dandogli assoluta priorità. Se a parole è facile dedicare a questo sentimento il giusto peso, quando sopraggiungono i fatti tante persone non trovano il coraggio di rischiare, chi per paura di bruciarsi e chi perché, nonostante tutto non è in grado di lasciar andare altre cose altrettanto importanti come gli amici, la carriera, il denaro, etc… Visto che la propensione a credere così ciecamente all’amore da dargli il maggior spazio possibile è, almeno in parte, influenzata dalle stelle, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali sono i più misteriosi e come conquistare gli uomini dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni zodiacali davvero in grado di mettere l’amore al primo posto e quali, invece, hanno altri bisogni che reputano primari. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente per avere un quadro più chiaro della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: hai la testa tra le nuvole? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Oroscopo: i segni zodiacali che metto al primo posto l’amore e quelli che hanno altre priorità

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che prima di tutto pensano a divertirsi

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno spesso una visione romantica della vita che lo porta a sognare ad occhi aperti davanti a romanzi o film d’amore. Tra sono e realtà c’è però un abisso che non sono disposti a superare e che è fatto di tante altre priorità, prima tra tutte la voglia di divertirsi e di vivere sempre al massimo la propria vita. Questo fa si che anche quando pensano di aver trovato l’amore siano disposti a spingersi solo fino ad un certo punto oltre il quale preferiscono fermarsi. Per loro, ad esempio, storie complicate o con ostacoli da superare sono fuori questione e solo davanti ad un amore facile riescono a rilassarsi davvero. Un problema che spesso li porta a fuggire dalle relazioni anche quando, almeno sulla carta, potrebbero funzionare benissimo.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che se ne vale la pena mettono l’amore al primo posto

I nativi del Toro sono degli eterni romantici e hanno un idea molto bella dell’amore. Prima di sentirsi pronti a fare delle rinunce e a mettere i sentimenti per un’altra persona al primo posto devono però sentirsi estremamente sicuri. In genere si tratta quindi di una cosa che fanno solo se ritengono di aver trovato la persona giusta, quella che fa loro battere il cuore e che racchiude in se tutte le caratteristiche giuste e tali da renderla la persona per la vita. Un simile passo, da parte loro, è quindi indice di un sentimento oltre misura dal quale pretenderanno però le giuste garanzie perché, posati e razionali come sono, non amano tuffarsi nel vuoto se non sono certi di avere una rete in grado di accoglierli.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che almeno in teoria mettono l’amore ai primi posti

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un rapporto particolare con l’amore che, il più delle volte, dipende dal loro modo di vivere il sentimento. Se ritengono di essere innamorati e sentono di potersi fidare della persona che hanno accanto sono quindi anche pronti a buttarsi, riservandole un posto in primo piano nel loro cuore. Altre volte, però, possono sentirsi maggiormente attratti dalla carriera, da una passione specifica o dalla semplice voglia di libertà. In tal caso si trovano spesso confusi cercando di avere tutto e sforzandosi per mettere l’amore al primo posto. Una cosa nella quale non sempre riescono e che li porta a doversi fermare per fare il punto della situazione.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che vogliono che l’amore sia sempre al primo posto

I nativi del Cancro hanno un estremo bisogno d’amore e ciò li porta a volerlo mettere sempre al primo posto anche quando il coinvolgimento che sentono non è poi così grande. Per loro, ciò che più conta è sapere di avere qualcuno che li ami sopra ogni cosa e che sia sempre pronto a farsi in quattro per loro. A volte questa esigenza tende a creargli persino un po’ di confusione riguardo agli effettivi sentimenti che provano per l’altra persona, allontanandoli così dal loro sogno del grande amore. La verità è che in certi casi il modo migliore che hanno per vivere il sentimento è quello di limitarsi a ciò che provano, senza farsi confondere da cose che alla fin fine sono solo di contorno.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che al primo posto mettono l’amore per se stessi

I nati sotto il segno del Leone hanno una buona considerazione dell’amore e sperano sempre di viverne uno che sia tale da essere tra le cose più importanti della loro vita. Ciò nonostante la loro è solo una speranza che nella realtà deve scontrarsi con altrettante priorità, prima tra tutte quella di sentirsi sempre al centro del mondo. Se da un lato hanno quindi bisogno di sentirsi amati in modo totale dal partner, dall’altro devono sapere di poter contare anche sulla sua complicità e sulla capacità di supportarli nelle cose che per loro contano. Ciò fa si che non siano sempre in grado di badare all’amore come dovrebbero e solo trovando una persona in grado di capirli e con la voglia di seguirli potranno dare ai sentimenti il giusto posto nella loro vita.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che prima di tutto pensano alle priorità della vita

I nativi della Vergine sono così concentrati sulla loro vita da non avere molto tempo da dedicare all’amore. Per loro ciò che più conta è mettere pensare per prima cosa a costruirsi una vita che sia conforme alle loro aspettative. Per potersi dedicare come si deve all’amore hanno quindi bisogno di sentirsi realizzati e senza problemi, in modo da potersi dedicare a ciò che, dopotutto, considerano una frivolezza. Amanti della bella vita e sempre estremamente razionali, si preoccuperanno sempre di avere di che vivere in modo decente, di star bene e, infine, per lo più in quest’ottica, di dedicarsi ai sentimenti.

Clicca su successivo