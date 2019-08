Amici Vip: chi sarà il concorrente Vip in gara? – VIDEO

Amici Vip, il nuovo programma di Maria De Filippi vedrà la partecipazione di un concorrente Vip tra i più noti volti del momento: chi sarà? – VIDEO

Nel nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Vip, che andrà in onda su Canale5 la prossima stagione, vedremo concorrere i Vip di maggior talento.

Tra i nomi in gara, Maria fa il colpaccio, scegliendo come concorrente Vip il grande Joe Bastianich. Joe è da sempre un appassionato di musica e proprio per questo motivo sarebbe arrivata per lui un’interessante proposta

