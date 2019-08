Temptation Island 2019, cicogna in arrivo per una fidanzata?

Temptation Island 2019, cicogna in arrivo per una fidanzata? Scoppia il gossip dopo la risposta che ha dato ad una follower e al suo commento al veleno.

Cicogna in arrivo per Sabrina Martinengo e Nicola Tedde? La coppia, tra quelle che hanno partecipato a Temptation Island 2019, è l’unica ad essere sopravvissuta. Dopo essersi detti addio durante il falò di confronto, Sabrina e Nicola sono tornati insieme come hanno spiegato a Filippo Bisciglia durante la puntata speciale di Temptation. La coppia, inoltre, potrebbe presto allargare la famiglia: sarà vero?

Temptation Island 2019: cicogna in arrivo per Sabrina e Nicola?

Massacrati dal popolo del web, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde continuano a godersi l’amore che è riuscito a superare tutte le difficoltà create dalle dinamiche di Temptation Island. Inoltre, Sabrina potrebbe essere in dolce attesa. A scatenare i rumors è stata la stessa Sabrina rispondendo ad una follower che la accusava di non poter dare un figlio a Nicola avendo 12 anni più del fidanzato.

“Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se io fossi già incinta?

Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così. In questo modo fai apparire Nicola come uno smidollato, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà”, ha risposto Sabrina.

Nonostante il feeling vissuto con Giulio Raselli, dunque, Sabrina è convinta di aver trovato in Nicola l’uomo della sua vita: “Ho capito che Nicola è la persona più importante della mia vita e che se vuole il carattere sa tirarlo fuori! Al falò mi ero preparata tanti discorsi, ma vederlo in quel modo, carico e con la grinta che io gli ho sempre chiesto di mostrarmi, mi ha fatto riporre le armi. Sembrerà strano, ma ero felice di vederlo così!”, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.