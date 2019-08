Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo con il palinsesto televisivo, dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata di questo martedì.

Foto da iStock

La serata non può certo prendere il largo senza il giusto intrattenimento, l’unico capace di renderla veramente impeccabile.

A parere di noi di CheDonna.it questo non può essere che un bel film o un’appassionante serie televisiva. Quale sceglieremo allora per la serata di oggi? Vi aiutiamo noi inq uesta ardua selezione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carola Rackete chi è? Dai genitori alla vicenda della Sea Watch

Il primo passo sarà senza dubbio scoprire fra quali opzioni dovrà avvenire la scelta. Ecco allora che entra in gioco il palinsesto televisivo, dettagliato elenco di quanto proposto dai principali canali in chiaro, quelli più seguito,

Noi ve lo riportiamo qua sotto: consultiamolo insieme e scegliamo poi la proposta che più ci affascina.

Infine impugniamo il telecomando e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 6 agosto

Foto da Pixabay

Rai Uno – Velvet Collection – Una richiesta particolare (Fiction)

Omar Ahmadì, console iraniano ma soprattutto uomo misterioso e dalle oscure intenzioni, convoca Clara e i suoi collaboratori per chieder loro di organizzare una sfilata a porte chiuse per un’alta personalità del suo paese. Costui pare infatti intenzionato a commissionare alla Galleria l’abito che dovrà indossare per una importantissima cerimonia. Intanto Mateo è tornato da Londra per capire se la relazione con Clara sia davvero finita: qualora così fosse non resterà che firmare le carte per l’annullamento del matrimonio. Raul, ancora ricoverato in ospedale, non da cenni di miglioramento e si profila all’orizzonte la possibilità di un intervento.

Rai Due – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 22 Episodio 19 – Gita di classe (Telefilm)

Semir e Paul riescono a convincere il giudice a far rimanere Ronny nel Paesee, garantendo per lui nell’attesa che possa trovare un domicilio fisso e un lavoro.

Rai Tre – Samba (Film)

Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorativo per una sindrome da stress, trova in Samba Cissè, l’uomo senegalese rivoltosi all’associazione con cui lei collabora per scongiurare il pericolo del rimpatrio e ottenere finalmente un permesso di soggiorno che sogna da dieci anni, un rifugio e una ragione per uscire dall’impasse. Tra mille espedienti e avventure, Samba troverà infine il suo posto nel mondo e nel cuore di Alice.