Melissa Satta e Boateng di nuovo insieme: dopo un periodo di separazione, la coppia è nuovamente felice e innamorata. Ecco la prova in un bacio.

Melissa Satta e Boateng sono di nuovo felici e innamorati. Del resto, come canta Antonello Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E così, dopo il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme dopo tre anni di separazione, anche la Satta e Boateng, dopo una crisi, si sono ritrovati.

Melissa Satta e Boateng di nuovo insieme dopo la crisi: la gioia dei fans

Ad annunciare la riconciliazione sono stati proprio Melissa Satta e Boateng pubbicando, dopo mesi, la prima foto di coppia sui rispettivi profili Instagram. A confermare tutto, poi, ci ha pensato il settimanale Chi che, sulla pagina Instagram, ha anticipato la foto del bacio che sarà pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 7 agosto. Bellissimi, uniti, innamorati e complici, Melissa e il calciatore si baciano con passione a bordo di una barca. La passione, tra loro, è sempre alle stelle e chissà che il ritorno di fiamma non li convinca ad allargare la famigia regalando un fratellino o una sorellina al piccolo Maddox.

Tantissimi i commenti dei fans sotto la foto del bacio pubblicata dalla pagina Instagram di Chi. “È sempre bello quando una famiglia si riunisce”, “Felice di vederli insieme”, “Che bello sono davvero felice per loro”, scrivono i fans. Sotto la foto pubblicata dalla Satta, invece, i followers scrivono: “Era ora!!!! Sono felicissimo per voi e per il vostro bimbo!!! Applausi”, “Sono felice, le famiglie vanno protette”, “I grandi amori nn finiscono”.

