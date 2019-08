La dieta per eliminare il grasso dal sedere, cosce e fianchi

Il sogno di ogni donna è quello di trovare una dieta che ci permette di togliere il grasso nei punti giusto come sedere, cosce e fianchi.

Oggi parliamo di una dieta ci permetterà di perdere il grasso proprio nei punti critici che tanto odiamo.

Ma oggi seguiamo man mano il programma di questa dieta che ci permetterà di disintossicarci e di eliminare le tossine.

Un programma che ci farà raggiungere in poco tempo il nostro grande sogno quello di togliere il grasso solo nei punti veramente critici e ci raggiunre il peso forma tanto sperato

La dieta che elimina il grasso, il programma settimanale

Lunedì

COLAZIONE: un tè con mezzo cucchiaino di miele, due biscotti integrali per accompagnarlo e infine un kiwi

SPUNTINO: per lo spuntino del primo giorno scegliamo un frutto fresco.

PRANZO: minestrone di verdure, niente secondo ma come contorno possiamo mangiare 150 grammi di insalata con pomodorini e carote

SPUNTINO: due arance

CENA: carne di manzo cotta ai ferri, accompagnata da 100 grammi di cicoria da condire con olio a crudo infine 40 grammi di pane integrale

Martedì

COLAZIONE: tè verde zuccherato con miele, due fette biscottate integrali, una mela

SPUNTINO: due carote

PRANZO: passato di verdure , come secondo 200 grammi di salmone da cuocere al vapore accompagnato da verdure grigliate

SPUNTINO: tre kiwi

CENA: petto di pollo alla griglia con spinaci condito in modo semplice e 40 grammi di pane

Mercoledì

COLAZIONE: una tazza di latte con due biscotti integrali e una banana per dare frizzantezza alla giornata.

SPUNTINO: yogurt

PRANZO: passato di verdure, come secondo piatto filetto di sgombro al naturale e 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: Frutta

CENA: pasta al pomodoro 70 gr condita in modo semplice, 100 grammi di cicoria cotta al vapore con olio e limone

Giovedì

COLAZIONE: tè con miele, accompagnato da tre biscotti integrale e 2 kiwi

SPUNTINO: spremuta di frutta

PRANZO: passato di verdure e 120 grammi di tacchino cotto alla piastra con 100 grammi di zuccchine alla piastra o al vapore e 40 grammi di pane integrale

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 80 grammi di paste con le zucchine accompagnata da verdure grigliarte

Venerdì

COLAZIONE: un tè verde e quattro fette biscottate integrali

SPUNTINO: due carote

PRANZO: minestrone,come secondo una fetta di pollo alla piastra e 50 grammi di pane integrale

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: platessa con zucchine al vapore ,e 40 grammi di pane integrale

Sabato

COLAZIONE: tè verde, 3 fette biscottate integrale e una pesca

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

PRANZO: uovo sodo e l’insalata di patate, broccoli e lattuga.

SPUNTINO: frutto fresco di stagione

CENA: 1 etto di tacchino alla griglia, con spinaci e pane integrale

Domenica

COLAZIONE: yogurt magro, cereali integrali e un frutto

SPUNTINO: spremuta

PRANZO: passato di verdure, con piselli e pane

SPUNTINO: mela

CENA: passato di verdure, orata e pane integrale

