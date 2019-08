Stasera in tv, lunedì 5 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro stanno per proporti per la prima serata di questo lunedì. Arriva il palinsesto tv!

Pronta per un nuovo lunedì sera in compagnia di divano e tv? CheDonna.it ti accompagna nell’organizzazione da 10 e lode di una super serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paolo Ruffini chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Qui di seguito troverete il palinsesto per la prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi che vi proporranno i principali canali in chiaro.

Scegliamo ciò che più ci aggrada e godiamoci una super serata!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 5 agosto

Rai Uno – Mother’s Day (Film)

Diverse storie si intrecciano nel giorno della Festa della mamma. Quella di Miranda, conduttrice televisiva che ha scelto la carriera sacrificando la vita privata, quella di Sandy, mamma single il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. C’è poi Bradley padre sigle e imbarazzato di una figlia adolescente. Infine ci sono Jesse e Kristin, il primo in balia di una madre che nona detta lo scorrere del tempo e la seconda in cerca di una madre biologica mai conosciuta.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 15 – Attraversando il ponte (Telefilm)

Danny e McGarrett sono pronti a far tesoro dei consigli dello zio di quest’ultimo, giunto sull’isola per aiutarli nell’avviare il loro progetto del ristorante, quando un cadavere viene ritrovato in una laguna di Waimano Falls. Intanto continua la ricerca del misterioso boss che gestisce la criminalità organizzata alle Hawaii.

Rai Tre – Identità (Film)

Un uomo con la moglie morente e il bambino di lei, un autista di limousine, un’attrice, una squillo, una coppia di giovani, un poliziotto e il carcerato che trasporta e il gestore di un locale. Sono i dieci estranei che, durante un temporale, si incontrano in un isolato motel. Un misterioso killer inizierà a uccidere a uno a uno gli ospiti, lasciando su ciascun corpo una chiave e, come in un conto alla rovescia inesorabile.