A due settimane dalla morte di Andrea Camilleri, è scomparso oggi anche Alberto Sironi, storico regista de ‘Il Commissario Montalbano‘. Era stato Sironi, 79enne lombardo trapiantato in Umbria, a scegliere vent’anni fa Luca Zingaretti come interprete principale della fiction, Camilleri aveva immaginato il suo commissario più vecchio, panciuto e con tanti capelli in testa. Alla fine però la scelta aveva soddisfatto anche lo scrittore.

Da allora Alberto Sironi era stato sempre il regista di tutti gli episodi dell’investigatore più amato dal pubblico. In Rai da quarant’anni, aveva scoperto di recente di essere malato. Così negli ultimi giorni di riprese della nuova serie di Montalbano era stato sostituito proprio da Zingaretti. E oggi la notizia della morte, ad Assisi.

