Meteo martedì 6 agosto: tanto sole soprattutto al centro-sud

Nella giornata di martedì atteso un meteo stabile e soleggiato su tutte le zone centro-meridionali. Probabili temporali sulle Alpi e le Prealpi durante il pomeriggio.

Sulla Penisola previsto un meteo tipicamente estivo, con complessiva stabilità e temperature gradevoli. Come questo lunedì i cieli dovrebbero rimanere sereni e la colonnina di mercurio stabile. I valori termici dovrebbero confermarsi in linea con le medie di stagione. Sull’arco alpino e le Prealpi non sono da escludere le piogge e i temporali nelle ore pomeridiane.

Secondo le più recenti previsioni fino a giovedì il clima dovrebbe rimanere in prevalenza asciutto, non fosse per dell’instabilità pomeridiana al nord. Una rapida perturbazione potrebbe invece interessare il settentrione e parte del centro proprio verso il finale della settimana. Successivamente il sole farà di nuovo capolino con caldo diffuso specialmente al sud.

Le previsioni del 6 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord attesa dell’instabilità nelle ore pomeridiane con probabili acquazzoni e temporali anche di natura intensa a partire dalle Alpi e le Prealpi. Alla sera i fenomeni saranno in estensione verso le alte pianure con precipitazioni diffuse pure durante la notte specialmente sull’arco alpino.

Il cielo al centro

Coloro che si trovano al centro della Penisola avranno a che fare con un meteo stabile e soleggiato durante il giorno. Degli addensamenti a carattere locale sono attesi in mattinata sulle coste toscane e nelle ore pomeridiane sugli Appennini. Spazi di sereno ampi sono attesi anche tra la sera e la notte. Sulla Toscana atteso un tempo stabile con sole in prevalenza un po’ ovunque sia al mattino, sia nelle ore pomeridiane. Meteo sereno durante la sera su tutta la regione.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole sole prevalente dal mattino al pomeriggio, non fosse per qualche nuvola di passaggio specialmente tra la Campania, la Basilicata e la Calabria. Tra la sera e la notte clima stabile e sereno. Sulla Calabria complessiva stabilità su tutte le aree con schiarite ampie durante le ore del giorno. Delle piogge potrebbero verificarsi al pomeriggio sulla Sila. Asciutto alla sera.

Le temperature saranno in leggero calo al nord, mentre al centro e al sud saranno stabili.

