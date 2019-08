Gravidanza gemellare: qual è la differenza tra gemelli monozigoti e gemelli eterozigoti? Tutte le informazioni utili – VIDEO

L’inizio di una gravidanza è sempre una gioia ma cosa succede quando si aspetta una doppia gioia? L’arrivo di una coppia di gemelli è un miracolo doppio ma quali sono le differenze tra gemelli monozigoti e eterozigoti?

Leggi anche: Gravidanza gemellare: come riconoscerla e come comportarsi

Come comportarsi quando si aspettano due gemelli? E come riconoscere tramite gli esami appositi, se i gemelli sono monozigoti o eterozigoti? Tutte le informazioni utili cliccando nel video in alto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI