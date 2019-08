Prima di tornare a settembre con Uomini e Donne e Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia va in vacanza. Ma su Instagram usa parole di fuoco contro gli “str…i senza vita”.

Ora che Temptation island 2019 è finito, Raffaella Mennoia può tirare un po’ il fiato. In questi giorni la storica redattrice di molti programmi nati dalla mente di Maria De Filippi è al mare a rilassarsi. E dal caldo di Ansedonia ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi follower, ma il posto si è trasformato anche in uno sfogo durissimo.

Raffaella Mennoia ha postato una foto per informare tutti che lei stacca per un po’. Occhiolino, cocktail in mano, faccia rilassata. Tutto quello che serve dopo una lunga stagione di programmi si Canale 5. Si è ricordata di chi lei vuole bene, augurando buone vacanze a tutti e dicendo di godersi le persone care, perché quella è l’unica cosa che conta.

Poi però ha voluto dedicare anche un pensiero agli haters. Anche lei ne ha parecchi,l tutti quelli che contestano certe scelte nei programmi, a cominciare dai tronisti e dai corteggiatori di Uomini e Donne. La redazione, Mennoia in testa, è stata più volte accusata di fare delle preferenze ma anche di non sapere più puntare su ragazzi veri.

Raffaella ha risposto già altre volte, ma in questa occasione passa direttamente all’attacco: “ho inserito un nuovo filtro di Instagram – ha scritto – che cancella messaggi di markette di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri stronzi senza vita..se non vi rispondo è solo perché non siete degni semplici miracolati”. E poi ha concluso promettendo tantissime soddisfazioni già da settembre, per lei ma anche per il pubblico che la segue.

Raffaella Mennoia arrabbiata, ce l’ha con Mario Serpa?

Ma a chi si riferisce Raffaella Mennoia con quel duro attacco? Difficile dirlo, anche se di nemici in questi anni se n’è fatti molti. L’ultimo in ordine di tempo è Mario Serpa, L’ex corteggiatore e poi scelta di Claudio Sona nel primo storico Trono Gay di Uomini e Donne nelle ultime ore ha avuto un duro scontro con la donna.

Tutto è nato da una risposta della Mennoia all’ennesimo attacco sui presunti favori a Sona. L’ex tronista è stato sempre accusato di aver ricevuto un trattamento speciale dalla redazione e a distanza di due anni la polemica non si è spenta. Raffaella però ha ricordato che quando si è presentato al programma non era fidanzato e non ha ingannato nessuno. “Le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo…”.

Parole che però hanno scatenato la risposta di Mario Serpa. “Non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati”, ha detto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lui dice di conoscere benissimo la verità e forse la sa anche il pubblico. Ormai è rottura totale tra Raffaella e Mario?

