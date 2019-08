Scopri quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno di programmare la propria vita per stare al meglio.

La vita, si sa, è per lo più una grande incognita che ognuno di noi impara a gestire a suo modo, trovando un equilibrio tra ciò che si sa e ciò che invece è destinato a restare nell’imponderabile. In questo marasma di intenti, ciò che fa la differenza tra i diversi modi di essere e di pensare è la capacità di vivere alla giornata ed il bisogno di vivere programmando ogni momento importante. Due modi diversi di gestire la propria vita ma entrambi importanti e in grado di definire a loro modo una persona. Visto che anche questi aspetti hanno a che fare con l’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali vivono per il week end e quali sono i segni dello zodiaco sanno amare, scopriremo quali segni zodiacali hanno bisogno di programmare la propria vita per sentirsi tranquilli. Trattandosi di qualcosa che nasce da dentro, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa.

Oroscopo – I segni zodiacali a cui serve programmare la propria vita e quelli che, invece, vivono più alla giornata

Ariete – Quelli che vivono alla giornata

Se c’è una cosa che i nati sotto il segno dell’Ariete non riescono proprio a fare è vivere facendo progetti a lungo termine. Per loro la vita è un’avventura fatta di eventi casuali che messi insieme tra loro formano un destino in continua evoluzione. Per questo motivo sono facilmente adattabili ad ogni situazione ma del tutto ritrosi all’idea di organizzare la propria vita. Persino fare programmi per il giorno dopo, per loro risulta a tratti noioso. Amanti della libertà e della possibilità di cambiare idea tutte le volte che vogliono scelgono sempre di non imbrigliarsi in situazioni che rischiano di diventare scomode e alla comodità di una routine consolidata, preferiscono il fascino dell’imprevisto con tutto ciò che ne consegue.

Toro – Quelli che preferiscono programmare

I nativi del Toro non hanno grossi problemi davanti agli imprevisti e sanno quasi sempre come tener botta, trovando soluzioni agevoli e funzionali. Ciò nonostante, amando la comodità di una vita semplice da gestire, quando possono preferiscono programmare la propria vita, iniziando dalla normale routine fino ad arrivare ad eventi più lontani del tempo. Ciò fa di loro persone in grado di vivere bene in tutte le modalità e questo anche se a programmare sono decisamente bravi, al punto da essere scelti spesso come consiglieri da chi, al contrario di loro, ha problemi in tal senso. Maestri di vita ed esperti conoscitori di se stessi, difficilmente tornano sui propri passi, ponderandoli sempre con estrema maestria al punto da saper prendere in considerazione anche eventuali errori di percorso.

Gemelli – Quelli che non programmano mai nulla

I nati sotto il segno dei Gemelli amano vivere all’avventura ed essere costantemente sorpresi dalla vita stessa. Per questo motivo, non solo soliti fare programmi, lasciando tutto al caso e limitandosi ad osservare, salvo poi lamentarsi se le cose non vanno come avrebbero voluto. Ciò nonostante non sono soliti cambiare atteggiamento e anche a costo di sbagliare, evitano sempre di fare progetti a lungo termine, a meno che non si tratti di qualcosa di veramente speciale e per la quale sono stra sicuri di non annoiarsi mai. Il loro è un modo di fare difficile da comprendere ma che ai loro occhi è anche l’unico possibile. Dopotutto, la cosa che più temono è la monotonia. A tutto il resto, c’è sempre una soluzione.

Cancro – Quelli che non sanno fare programmi

I nativi del Cancro non disdegnano una vita ben programmata e invidiano chi tra i loro conoscenti ha già tutto pianificato. Pur applicandosi, però, non riescono a fare progetti che stiano a galla e finiscono con il vivere più alla giornata che secondo programmi studiati. Detto ciò, se trovano qualcuno in grado di dargli una mano in tal senso, saranno sempre più che felici di ricevere consigli e di sperimentare per trovare un nuovo modo di vivere la vita. Il vero problema è quanto ci riuscirebbero.

Leone – Quelli che programmano ciò che serve

I nati sotto il segno del Leone sono persone ambiziose e in quanto tali si trovano spesso a fantasticare sul futuro, progettandone persino alcuni aspetti. Pur amando le cose semplici ed un approccio alla vita che sia spontaneo e il meno calcolato possibile, per certi versi hanno quindi il bisogno di pianificare le cose. In ambito lavorativo, ad esempio, sono sempre in primo piano per programmare e organizzare le cose sotto ogni aspetto in modo da non avere sorprese e da riuscire ad ottenere ciò che vogliono nei giusti tempi. Motivo per cui rientrano tra i segni dello zodiaco che, seppur solo in certi settori, hanno la necessità di programmare la propria vita.

Vergine – Quelli che programmano sempre tutto

I nativi della Vergine sono tra i segni dello zodiaco che, più di tutti, sentono il bisogno costante di programmare la propria vita. Precisi ed organizzati come sono tendono infatti a voler avere sempre tutto sotto controllo e per farlo l’unica strada che conoscono è quella relativa alla programmazione. Per loro ogni cosa va pianificata ed organizzata in modo preciso, a partire dagli impegni giornalieri fino ai progetti che ritengono importanti per la loro vita. Sono così bravi nel farlo che spesso hanno anche energia per aiutare chi sta loro intorno. L’unico problema? Spesso tendono a mancare di elasticità e se un programma salta, invece di trovare una strada alternativa, finiscono col dare di matto, incaponendosi fino a bloccare tutto.

