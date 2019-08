Meteo lunedì 5 agosto: sole ovunque e temperature oltre i 30 °C

La prima settimana intera del mese di agosto comincerà all’insegna del clima estivo. Qualche pioggerella potrebbe invece cadere sui rilievi e nelle zone interne della Penisola. Le temperature toccheranno un massimo di 34 °C.

Nella giornata di lunedì previsto sole in lungo e in largo. Qualche rovescio potrebbe tuttavia fare capolino nelle zone alpine e appenniniche, nonché in alcuni settori interni. Ovunque i venti saranno deboli, i mari al nord e al centro poco mossi. Maggiormente mossi al sud. La colonnina di mercurio dovrebbe salire.

Le previsioni del 5 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese incontreranno un clima sereno diffuso. Qualche nuvola dovrebbe fare la sua comparsa sul Veneto e il Friuli. Meteo secco e sereno altrove. Attesa stabilità pure nelle ore pomeridiane eccetto che sui rilievi appenninici e alpini dove si dovrà tenere l’ombrello a portata di mano. Alla sera e di notte cieli limpidi ovunque. Temperature in salita con massime tra i 29 e i 34 °C. I venti saranno deboli e i mari poco mossi o mossi a carattere locale. Sereno a Milano e a Torino.