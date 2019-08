Meteo domenica 4 agosto: sole presente da nord a sud

Nella giornata di domenica atteso tempo sereno da nord a sud con temperature in aumento al nord. Maggior stabilità al centro-sud, tranne che sulla Sardegna e la Sicilia dove la colonnina di mercurio dovrebbe scendere di qualche grado.

Buona notizie per gli italiani. Nella giornata di domenica atteso sole ovunque tranne che sull’Appennino emiliano dove potrebbero arrivare delle piogge nel pomeriggio. Le temperature saranno stabili o in leggera salita con massime comprese tra i 27 e i 32°C. L’alta pressione si farà sentire poderosa al centro, non fosse per qualche fenomeno sui rilievi toscani. Pure qui le temperature saranno in salita. Solamente sulle Isole Maggiori il termometro dovrebbe scendere un po’. Al sud invece previsti temporali durante il giorno sul Pollino e la Sila. Le temperature saranno in leggera discesa, con massime tra i 28 e i 33°C.

Le previsioni del 4 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con un tempo bello per tutto l’arco della giornata, sebbene non siano da escludere rovesci sull’Appennino emiliano. Nello specifico sulle grandi città, previsto pieno sole e cielo limpido per l’intera giornata a Milano. Stesso discorso dicasi per Torino. In entrambi i casi la colonnina di mercurio passerà oltre i 30°C.

Il cielo al centro

Per quanto concerne le zone del centro Stivale, qui i cieli si confermeranno perlopiù sereni o con poche nubi per tutto l’arco del giorno. Sulle grandi città previsto sole sulla Capitale, dove le temperature massime toccheranno i 33°C. Nel complesso uguale sarà la domenica di Firenze con sole diffuso e caldo. In questo caso il termometro potrebbe toccare i 34°C.

Il cielo al sud

Infine, coloro che abitano al sud e sulle isole incontreranno caldo e sole diffusi non fosse per qualche fenomeno sul Pollino e la Sila. Diventeranno invece un ricordo le temperature di inizio weekend che hanno sfiorato i 40°C. In particolare si patirà meno la canicola in Sicilia e Sardegna, dove era stata proclamata l’allerta incendi. Nello specifico tanto sole su Palermo da mattina a sera con massime fino ai 30°C. Anche a Napoli cieli limpidi e massime sui 30°C.

