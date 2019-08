Come tieni il bicchiere? Sarai sorpreso di sapere cosa rivela questo gesto sulla tua personalità

Alcuni gesti sembrano innocui. Tuttavia, questi possono essere indizi significativi per inferire alcuni aspetti della tua personalità. Per molto tempo, gli esperti di comunicazione sono stati interessati al linguaggio non verbale per essere in grado di sondare le nostre intenzioni e il nostro stato d’animo.

In questo articolo l’interesse verterà su come tieni il bicchiere. Lo tieni saldamente tra le mani? Qual è la disposizione delle dita sul bicchiere? Queste informazioni possono essere cruciali per comprendere la tua percezione della vita.

Non ne sei spesso a conoscenza, ma ci sono gesti che parlano in modo massiccio della tua personalità. Che si tratti del tuo approccio o del tuo aspetto, ci sono molti elementi che possono trasmettere un messaggio chiaro sulle tue intenzioni o sul tuo stato di stress.

Dimmi come tieni il bicchiere e ti dirò chi sei

1- Opzione numero 1

Se tieni il bicchiere saldamente, è una scommessa sicura che sei una brava persona e attenta. In effetti, tendi a mettere gli altri al primo posto, a volte a tuo danno. Sei dotato di un incisivo senso dell’umorismo che ti fa guadagnare l’ammirazione dei tuoi pari. Innamorato, sei sincero e leale e le delusioni non cambiano mai il tuo atteggiamento. La tua perseveranza e il tuo rigore ti aiuteranno a realizzare i tuoi progetti con maestria. Ti viene spesso chiesto di affrontare situazioni delicate.

2- Opzione numero 2

Se tendi a tenere il tuo drink in questo modo, è probabile che tu abbia molte capacità di leadership. Vivace e dinamico, non mancano mai iniziative e idee innovative per unire i tuoi circoli di influenza. Al lavoro o innamorato, spesso hai l’ascendente e usi il tuo carisma per ispirare quotidianamente. La tua autonomia e il tuo senso di indipendenza ti rendono una persona che va fuori dai sentieri battuti e che osa affermarsi contro ogni previsione.

3- Opzione numero 3

Se ti adatti a questa foto, sei sicuramente una persona conosciuta per la sua bontà. Ti piace incontrare persone di ogni estrazione sociale e sei guidato da valori di solidarietà e mutuo aiuto. Altruista e idealista, vuoi difendere la vedova e l’orfano e vai contro le convenzioni sociali. Le tue abilità comunicative sono rare e non hai problemi a convincere. Il tuo entourage ti apprezza per la tua sensibilità e gentilezza.

4- Opzione numero 4

Se ti riconosci in questa immagine, ci sono buone probabilità che tu sia una persona razionale e dotata di un impressionante senso critico. Strategista e cerebrale, ogni tuo atto è pianificato come su un foglio di musica. Stabilire elenchi e piani quotidiani ti rassicura perché dietro questo lato impassibile si nasconde una persona impregnata di incertezza. La tua paura degli occhi degli altri è piuttosto malata. Guadagnerai liberandoti del tuo carapace per stabilire legami forti e duraturi con gli altri. La tua ossessione per il metodo potrebbe impedirti di sfruttare appieno il momento presente.

