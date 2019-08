Scopri quali sono i segni zodiacali più adatti a vivere la notte.

Fonte: Istock

Sebbene la giornata sia fatta di 24 ore, alcune delle quali si passano a dormire, gli impegni della maggior parte delle persone tendono a concentrarsi al mattino, andando a scemare nelle ore pomeridiane e svanendo quasi del tutto, a meno che non si lavori di sera, in quelle serali e notturne. Ciò avviene con la scuola, i negozi, le palestre e molte delle cose che possono portare ad uscire di casa in una determinata ora. Detto ciò, non tutti sono fatti per seguire questi orari e sebbene la maggior parte delle persone riesca a seguirli senza alcun problema, altre vivrebbero sicuramente meglio di notte. Visto che anche questo aspetto della vita può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quali segni dello zodiaco vivono in attesa del week end, oggi scopriremo quali segni sono più adatti a vivere la notte. Essendo qualcosa che ha a che fare con la parte più intima di se, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che vivono bene anche da soli

Oroscopo: I segni zodiacali che sono fatti per vivere di notte e quelli che vivono di giorno

Fonte: Istock

Ariete – Fatti per la vita notturna

Ebbene si, nonostante si tratti di persone sempre pronte a dare il meglio di se fin dalle prime luci del giorno, i nati sotto il segno dell’Ariete hanno in indole che li porta a vivere al meglio anche di notte. Nelle ore più buie si sentono infatti maggiormente liberi di essere se stessi e in grado di vivere le situazioni che reputano più piacevoli e divertenti. Ciò li porta a non rifiutare mai un invito anche ciò significa dormire pochissimo per la sveglia che suonerà comunque all’alba. L’euforia che gli dona la notte li rende infatti capaci di affrontare qualche piccola fatica pur di non rinunciare al benessere che provano quando cala il buio.

Fonte: Istock

Toro – Fatti per una giusta media

I nativi del Toro amano godersi la vita e per questo motivo non disdegnano la notte. Dotati di un certo senso pratico, però, finiscono anche con il voler essere efficienti già dalle prime ore del giorno e questo fa si che la loro scelta finale sia sempre per una buona media in cui uscire la sera ma senza fare le ore piccole. Un modo di fare che denota il loro auto controllo e che li rende persone sempre presenti a se stesse e in grado di organizzare la propria vita senza il rischio di sfasamenti dovuti a scelte avventate. Certo, ogni tanto mollano la presa anche loro e nei week end o quando sanno di non avere impegni importanti, possono tirare di lungo, godendosi a pieno la notte con la leggerezza data dal sapere di poterlo fare senza problemi.

Fonte: Istock

Gemelli – Un po’ per il giorno e un po’ per la notte

Come spesso accade, i nati sotto il segno dei Gemelli fanno fatica a decidere cosa preferiscono tra una vita vissuta in pieno giorno ed una tipicamente notturna. Per vivere al meglio dovrebbero vivere sei mesi in un modo e sei mesi nell’altro e non è raro che alcuni di loro si dedichino davvero a questa sorta di esperimento prima di decidere come si trovano meglio. Il loro problema è però dato dal fatto che spesso tendono ad annoiarsi e che per smorzare la monotonia hanno bisogno di cambiare ogni tot. Per questo motivo, pur scegliendo una delle tue opzioni, alla lunga si troveranno comunque a dover cambiare di nuovo come tipico del loro modo di essere.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che vivono meglio di giorno

I nativi del Cancro sono portati maggiormente per una vita da vivere di giorno e da riempire di momenti piacevoli. La notte preferiscono trascorrerla nel comfort della propria casa o, al massimo, con persone che reputano intime al punto da voler condividere momenti privati. Per loro infatti non c’è niente di meglio di una serata in famiglia da passare davanti alla tv o accoccolati alla persona che amano. E, pigri come sono, amano andare a letto presto per rifugiarsi tra le braccia di Morfeo. Sono indubbiamente tra i segni dello zodiaco meno portati per la vita notturna ma fatti davvero per quella diurna che sanno vivere al meglio e che amano rendere il più piacevole e stancante possibile in modo da trovare conforto e riposo nelle ore serali.

Fonte: Istock

Leone – Adattissimi alla vita notturna

I nati sotto il segno del Leone amano la vita notturna perché è il momento in cui si concentrano gli eventi mondani, le feste e le occasioni per farsi notare. Amando stare sempre al centro dell’attenzione, vivono bene sia il giorno che la notte ma con una predilezione per quest’ultima parte della giornata in cui sentono di riuscire a dare sempre il meglio di se. Che si tratti di feste aziendali, di occasioni di incontro o di appuntamenti speciali con gli amici, per loro la vita serale e notturna ha sempre quella marcia in più che li mette di buon umore e che gli consente di sentirsi al top, esattamente come vorrebbero sentirsi tutte le ore del giorno.

Fonte: Istock

Vergine – Quasi indifferenti alla cosa

I nativi della Vergine non nutrono particolari preferenze tra vita diurna e notturna e non tendono a spiccare in modo particolare in nessuna delle due. La loro concezione della vita abbraccia infatti aspetti del tutto diversi e dove a fare la differenza sono le situazioni e le persone con le quali viverle e non certo l’ora in cui avvengono. Per questo motivo se si trovano nel giusto mood vivranno benissimo la vita notturna, altrimenti opteranno per concedersi qualche ora di riposo prima di iniziare una giornata che tra lavoro e impegni vari necessita di tutta la loro concentrazione.

Clicca su successivo