Dieta lampo: per dimagrire velocemente in soli 3 giorni!

Dieta lampo: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire in 3 giorni!

Ammettiamolo tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Ed per questa ragione che oggi vi proponiamo la dieta lampo ottima per drenare i liquidi in eccesso. La dieta consigliata sopratutto se si vuole perdere peso velocemente si basa su un menù a base di cibi proteici e prevede l’esclusione di zucchero, pasta, cereali, legumi e patate.

Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta lampo per dimagrire in: il menù per 3 giorni

La dieta lampo è ottima per l’estate poiché fa perdere peso velocemente, eliminado il grasso in eccesso, in soli tre giorni. La dieta è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Primo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione: tè verde, un toast con prosciutto cotto sgrassato. Spuntino: una tazza di tisana una banana. Pranzo: cosce di pollo al forno con peperoni, insalata mista con cetrioli e belga. Merenda: una tazza di tisana, un vasetto di yogurt bianco senza zucchero. Cena: una tazza di brodo vegetale, pesce alla griglia, broccoli e cavolfiori lessati. Dopo cena: una tazza di tisana.

Secondo giorno: appena svegli: due bicchieri di acqua naturale. Colazione: una tazza di tè verde o caffè d’orzo, un uovo alla coque, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: una tisana al finocchio, una fetta di ananas naturale. Pranzo: 150 g. di insalata di con polpo lessato, sedano e pomodori. Merenda: uno yogurt biologico al naturale con un cucchiaino di lecitina di soia, una tazza di tisana. Cena: vellutata di porri e spinaci, 70 g. di ricotta magra, insalata mista. Dopo cena: una tazza di tisana.

Terzo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione: una tazza di tè verde o caffè d’orzo, una fetta di pane integrale tostato con crescenza light. Spuntino: una tazza di tisana, una spremuta di pompelmo. Pranzo: minestrone, un hamburger e insalata mista. Merenda: uno yogurt biologico al naturale con un cucchiaino di lecitina di soia e una tisana. Cena: pesce al cartoccio, verdure alla griglia tipo melanzane e zucchine. Dopo cena: una tazza di tisana. La dieta lampo di agosto non può essere seguita oltre i 3 giorni.

