Dieta dei mirtilli: la soluzione più veloce per dimagrire e depurarsi

Depurare l’organismo e dimagrire rapidamente è possibile con la dieta a base di mirtilli.

Ricchi di antiossidanti come le vitamina A, C ed E, i mirtilli contengono altresì la mirtillina e il betacarotene, due sostanze capaci di preservare l’integrità dei capillari e di prevenire i crampi e il senso di pesantezza delle gambe. Importanti alleati anche del cuore, agevolano l’eliminazione delle scorie, contrastano la ritenzione idrica e ottimizzano la presenza del colesterolo buono.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Dieta dei mirtilli: perché sono importanti per dimagrire

Come dichiarato dalla dietista Angelica Pizzolante, mangiare i mirtilli con regolarità, porta con sé enormi benefici. Ad esempio alle vie urinarie che per essere curate ad hoc hanno bisogno del mirtillo rosso. Perché questo? Essenzialmente per la presenza all’interno della vitamina C, dell’acido citrico e dell’acido malico che, una volta elimnati con l’urina, combattono la diffusione dei batteri sulle pareti dell’uretra.

Lo studio che ha confermato i poteri dei mirtilli – Secondo una ricerca pubblicata nel 2017 sulle pagine della rivista specializzata Journal of Medicinal Plant Studies, aprire la giornata con un bicchiere di succo di mirtillo e sorseggiarne un secondo alla sera prima di andare a dormire può dare una mano a prevenire la comparsa di infezioni urinarie.

Ti potrebbe interessare anche—->>>Caldo: come soffrirlo di meno con l’alimentazione giusta

Bevanda a parte, i mirtilli, proprio per le caratteristiche di cui abbiamo parlato, andrebbero inseriti in pianta stabile anche nella dieta in versione solida vista anche la loro versatilità.

Una giornata tipo – Appena svegli si può cominciare con una colazione a base di una tazza di latte vegetale e un paio di fette biscottate integrali, da rendere più gustose con della composta di mirtilli, perfetta per il benessere dell’intestino. A metà mattina ok ad uno yogurt greco 0% grassi con 100/120 grammi di mirtilli. Per pranzo può andare un’insalata mista con pollo e pomodorini con una fetta di pane integrale. Per merenda un misto di frutti bosco. E infine, per cena va bene un pesce con della verdura alla griglia- Come dessert una ciotola di mirtilli.

Come sempre consigliamo, anche prima di cominciare a seguire questa dieta è bene consultare il proprio medico curante.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI