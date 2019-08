Stasera in tv, venerdì 2 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo dei principali canali in chiaro, un dettagliato elenco dei programmi proposti per la prima serata di questo venerdì.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 2 agosto

Rai Uno – Grand Tour Puglia (Documentario)

“Nella suggestiva cornice di un mare dalle mille sfumature, per Lorella e Peppone inizia un meraviglioso viaggio in una terra di approdo, di scambio e di comunicazione tra popoli diversi. La prima tappa è la bellissima Vieste, con i suoi trabucchi a picco sul mare. Si va quindi a Barletta alla scoperta dell’ottocentesco Teatro Comunale “Giuseppe Curci”, con l’attore Fabio Troiano. Poi, tra i vicoli della Bari Vecchia, scene di vita quotidiana con Nunzia, la “signora delle orecchiette”, ed Enzo, il proprietario del Chiringuito. A Ostuni con Mario Tozzi e Tonino Zurlo, simpatico cantastorie e scultore di legno d’ulivo e, nel cuore del Salento, un incontro indimenticabile per Peppone, che farà la conoscenza di Al Bano. Angelo Mellone, invece, percorrerà la via Francigena del sud, quella pugliese. Il cammino partirà da Celle di San Vito, proseguirà a Troia, ad Altamura quindi nell’area della Murgia. Lorella, Angelo e Peppone termineranno il loro viaggio a Santa Maria di Leuca, ultima tappa della via Francigena.”(Fonte: rai.it)

Rai Due – Pallavolo Femminile – Qualificazione Olimpica – Italia Vs Kenia (Sport)

A Bari la nazionale italiana di pallavolo si gioca la qualificazione olimpica contro le ragazze del Kenya.

Rai Tre – Fiore (Film)

Gli adolescenti Daphne e Josh si innamorano perdutamente. Entrambi si trovano però in un carcere minorile e il regolamento vieta qualunque contatto tra maschi e femmine. Film valso il David di Donatello 2017 come miglior attore non protagonista a Valerio Mastandrea.