Pulire il colon da scorie e molecole dannose è fondamentale per il benessere del nostro organismo. Scopriamo come farlo in modo naturale

L’intestino subisce dei cambiamenti notevoli legati allo stile di vita, più degli altri organi. Le abitudini non sane come: l’alimentazione scorretta, bere molti alcolici, lo stress quotidiano e le terapie farmacologiche possono “stressare” il colon. Pulire il colon è fondamentale per il benessere del nostro organismo, perchè potrebbero esserci diverse tossine o molecole dannose, che compromettono la normale funzionalità. Le pareti intestinali dovrebbero difenderci da microrganismi come la Candida, Escherichia coli, inoltre il 70% delle difese immunitarie del corpo risiedono di sotto della mucosa intestinale. Quando si infiamma il colon? Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il benessere e le strategie per restare in forma CLICCA QUI! Colon infiammato (iStock) Si parla di colon infiammato quando l’intestino non è in splendida forma, cioè è in corso un’ infiammazione delle pareti intestinali, si formano dei fori microscopici tra una cellula e l’altra, che facilitano il transito del contenuto intestinale attraverso la mucosa stessa. Questo può scatenare una reazione del sistema immunitario, che potrebbe originare uno stato infiammatorio che arriva al fegato direttamente.

Il benessere del colon e dell’organismo parte dall’alimentazione sana, se seguiamo una dieta particolare riusciremo ad evitare l’infiammazione. Scopriamo quali sono i rimedi naturali per la pulizia del colon.

Pulizia del colon con erbe, piante e semi

Esistono dei rimedi naturali per pulire il colon, come erbe, semi e piante, che non siamo abituate a consumare quotidianamente, vediamo quali.

Il sale rosa: quello dell’ Himalaya è ottimo per pulire il colon. si può preparare un’ infuso. E’ preferibile chiedere il consiglio al proprio medico, perchè bere molta acqua salata non va bene soprattutto se ci sono problemi di emorroidi o stipsi.

I semi di lino: sono ricchi di omega 3, omega 6, omega 9, fibre e sostanze fitochimiche che aiutano l’intestino a regolarizzarsi e lo pulire dalle scorie.

Il kefir: è ricco di fermenti lattici vivi, viene utilizzato per preparare yogurt e bevande fermentate. Potete preparare il latte con i granuli di kefir, che aiuta a riequilibrare la flora intestinale, distruggendo i batteri patogeni.

Il kuzu: è un estratto in polvere di una radice, si diluisce un cucchiaio in un bicchiere di acqua fredda, si mescola e si fa bollire in un pentolino e si beve tiepido.

Il tarassaco: aiuta ad eliminare le sostanze tossiche, si preparare sia una tisana che con un decotto.

Lo zenzero: è un’ottimo alleato per il gonfiore intestinale, quindi riduce notevolmente la formazione di gas, anche in questo caso si può preparare una tisana.

I semi di chia: favoriscono l’eliminazione delle tossine, si possono aggiungere allo yogurt, aggiungere a impasti di polpette, pane, focacce o preparare infusi.

Pulizia del colon: con gli alimenti

Elenchiamo tutti gli alimenti che dovrebbero essere presenti nella nostra dieta e che aiutano a contrastare il colon dall’infiammazione.

L’acqua: bere circa due litri di acqua al giorno aiuta a mantenere l’intestino pulito ed idratato.

Lo yogurt: è ricco in fermenti, i loro microrganismi fanno da barriera così da non permettere il passaggio delle sostanze tossiche nel colon.

La frutta, verdura e cibi integrali: sono ricchi in fibre, quindi asportando i residui di massa fecale dal colon.

Anche alimenti ricchi in magnesio aiutano a contrastare i disturbi intestinali e digestivi, questo sale minerale lo troviamo in cacao, in semi di lino, negli anacardi, fagioli di Spagna e noci del Brasile.

Naturalmente per una buona funzionalità intestinale occorre muoversi e svolgere attività fisica.

