Quanto deve pesare un neonato alla nascita? – VIDEO

Il peso alla nascita di un neonato è importante. Quanto deve pesare, dunque, un neonato appena nato per rientrare nei parametri? – VIDEO

Quanto deve pesare un neonato alla nascita? Sentiamo parlare sempre di calcolo di percentili e curva di crescita ma, sappiamo realmente quanto dovrebbe pesare un neonato per risultare nei parametri della norma?

Leggi anche: La crescita del neonato: aumento e calo del peso, calcolo percentili e curva

Facciamo chiarezza seguendo i parametri indicati nel video in alto. Come? Per scoprirli clicca sul link.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI