Meteo sabato 3 luglio: nel complesso sereno salvo qualche pioggia

Nella giornata di sabato atteso bel tempo da nord a sud salvo qualche precipitazione sull’adriatico e l’Appenino.

Archiviato un venerdì con prevalenza di sole e qualche breve temporale estivo specialmente al nord, domani l’instabilità di origine Atlantica porterà sullo Penisola correnti fresche con conseguenti acquazzoni e temporali.

Le previsioni del 3 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare in mattinata con un clima stabile e nel complesso soleggiato non fosse per qualche acquazzone sulla zona della Riviera. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di complessiva stabilità con prevalenza di sole tranne qualche addensamento sulle aree del nord-est e temporali a carattere locale sulle Alpi. Alla sera prevista ancora pioggia tra il Veneto e il Friuli. Clima asciutto sugli altri settori con schiarite ampie. Sul fronte temperature, le minime saranno in calo, mentre le massime resteranno stabili o in salita. I venti saranno deboli o moderati. I mari invece poco mossi o mossi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali dell’Italia prevista al mattino prevalenza di sole e condizioni di complessiva stabilità non fosse per delle piogge sulle coste adriatiche. Nelle ore pomeridiane di nuovo clima stabile e globalmente soleggiato eccetto per qualche nuvoletta di passaggio sugli Appennini dove potrebbero verificarsi degli acquazzoni a carattere locale. Alla sera atteso invece un meteo asciutto sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico con spazi di sereno ampi. Le temperature si manterranno stazionarie sia nei valori minimi, sia in quelli massimi. Non è da escludere un calo. I venti saranno deboli o moderati. I mari mossi a molto mossi.

Il cielo al sud

Al mattino possibili precipitazioni sulle coste di Molise e Gargano, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni o temporali sugli Appennini, tempo asciutto sugli altri settori con schiarite ampie e qualche nuvola sparsa. Alla sera previsti fenomeni poi in esaurimento con cieli limpidi o poco nuvolosi su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in salita, le massime invece in diminuzione. I venti saranno deboli o moderati. I mari mossi o a tratti molto mossi.

