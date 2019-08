I segni zodiacali che vivono in attesa del week end

Scopri quali sono i segni zodiacali che, in attesa del week end, cambiano umore e quali, invece, vivono bene tutti i giorni dell’anno.

Fonte: Istock



Quando sta per arrivare il week end, a meno di non avere lavori che portano a dover faticare anche nei giorni normalmente considerati di festa, la maggior parte delle persone si trova a tirare un sospiro do sollievo, liete di potersi alzare più tardi e trascorrere momenti di serenità in compagnia dei propri cari. Questo modo di fare varia ovviamente da persona a persona e se da un lato ci sono quelle che pur essendo più allegre continuano a vivere normalmente, altre cambiano decisamente umore, sentendosi improvvisamente energiche e ricche di voglia di fare. Una modalità che da un lato si può considerare positiva e che dall’altro può portare a veri e propri crolli dell’umore se per qualsiasi motivo gli impegni per il week end dovessero saltare. Come sempre ci sono lati positivi e negativi per ogni situazione, motivo per cui la condizione migliore è quella in cui ci si trova in equilibrio tra una vita soddisfacente per tutta la settimana ma con picchi di euforia nel week end.

Detto questo, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che vivono bene a che da soli e quali segni zodiacali sanno amare oggi scopriremo quali segni dello zodiaco vivono quasi esclusivamente in attesa del week end.

Oroscopo: i segni zodiacali che vivono aspettando il week end

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che vivono soprattutto per il week end

A dirla tutta, i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano così tanto vivere e godere di ogni momento piacevole da arrivare a cercare di portare un po’ di sano divertimento in ogni giorno della settimana. Purtroppo, tra lavoro e impegni quotidiani, non tutti sono pronti ad assecondarli, riducendo i loro momenti di svago in compagnia al solo week end. Consapevoli di ciò, i nativi del segno si trovano a vivere l’intera settimana ideando e progettando il fine settimana in modo da renderlo sempre insuperabile e ricco di momenti piacevoli da ricordare nel corso della settimana successiva. Quando per qualsiasi motivo i loro piani sfumano, si trovano quindi a deprimersi per la mancanza di idee dell’ultimo minuto che si uniscono alla consapevolezza di dover attendere un’altra settimana per arrivare al prossimo week end. Un atteggiamento che potrebbero ovviare creandosi un piano b o cercando di trovare alternative piacevoli anche senza dover coinvolgere gli altri. In questo modo basterà loro cambiare semplicemente rotta per avere comunque un piacevole fine settimana.

Fonte: Istock



Toro – Quelli che sognano il week end ma che vivono bene tutti i giorni

I nativi del Toro sono persone dotate di un grande senso pratico e per questo motivo non sono soliti puntare tutto su un solo cavallo, anche se vincente. Sebbene amino trascorrere dei week end piacevoli, preferiscono quindi rendere piacevole l’intera settimana, assaporando momenti di relax in tanti modi diversi. Certo, per loro la cosa è anche semplice per via della capacità innata che hanno di godere di ogni momento di serenità e di saperne costruire anche partendo da zero. Detto ciò, si può dire di loro che pur amando i fine settimana ed essendo in grado di renderli altamente divertenti, sanno vivere bene qualsiasi giorno dell’anno, ritagliandosi momenti speciali e concedendosi i momenti di relax dei quali, conoscendosi, hanno bisogno.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che vivono sperando in un bel week end

I nati sotto il segno dei Gemelli vivono sempre in attesa di qualcosa di nuovo e sanno che il week end può portar loro ciò di cui hanno bisogno. Ogni giorno della settimana è quindi per loro un ostacolo in meno alla parte che più preferiscono, ovvero quella in cui incontrarsi con gli amici e vivere esperienze sempre nuove. C’è da dire, però, che anche durante la settimana sanno darsi da fare, cercando sempre nuovi spunti per divertirsi ed organizzandosi come meglio possono per incontrare le persone alle quali tengono. Per questo motivo sono persone in grado di vivere bene anche al di fuori del week end, a patto di essere dell’umore giusto e di aver voglia di combinare qualcosa. In caso contrario, sanno adattarsi all’attesa, fantasticando su tutto ciò che di bello li attende nel fine settimana.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che vivono ugualmente ogni giorno della settimana

I nativi del Cancro non sono soliti fare chissà quali programmi per il week end. Amanti della comfort zone data dalle cose semplici si trovano spesso a preferire delle serata da trascorrere in casa con le persone che amano piuttosto che uscite o viaggi fuori porta. Per questo motivo non diventano pazzi se un fine settimana tende a saltare purché abbiano qualcuno con cui condividere il proprio tempo libero. Di loro si può quindi dire che pur non disdegnando di programmare i fine settimana riescono a vivere benissimo ogni giorno senza grandi distinzioni e senza cambiare umore se un week end finisce con il passare in sordina rispetto agli altri.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che adorano l’avvicinarsi del week end

I nati sotto il segno del Leone sono soliti cogliere tutto ciò che può portare positività nelle loro vite. L’avvicinarsi del week end è quindi visto sempre come l’occasione perfetta per passare dei bei momenti sia in coppia che in compagnia degli amici. Ciò nonostante, sempre per il loro bisogno di cogliere il meglio da ogni cosa, riescono a gestire eventuali contrattempi, trovando sempre un modo per cadere in piedi anche in caso di fine settimana meno vivi del solito. Dopotutto, per loro ogni giorno è degno di essere vissuto e a tal proposito si adoperano sempre in modo da inserire dei momenti speciali tutte le volte che possono e al di là di ciò che segna il calendario. Un atteggiamento che li aiuta a vivere in modo estremamente rilassato ogni momento dell’anno.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che hanno bisogno del week end

I nativi della Vergine hanno un estremo bisogno di sapere che il week end giungerà presto e che porterà loro l’occasione giusta per rilassarsi. Da un certo punto di vista non hanno bisogno di organizzare chissà quali grandi cose purché ci sia la certezza di trascorrerlo facendo qualcosa di diverso e con le persone che reputano giuste. Per questo motivo, se si trovano improvvisamente a corto di piani, il loro umore tende a risentirne mettendo in evidenza la parte più oscura di loro che sfocia solitamente in un mood altamente pessimista e in modi di fare lamentosi.

