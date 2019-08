5 errori che tutte facciamo ma che non sappiamo essere altrettanti gesti sbagliati che rischiano di farci ingrassare senza accorgercene.

Andiamo regolarmente in palestra, compriamo tanta frutta e verdura, beviamo minimo due litri di acqua al giorno eppure, senza capire il perché, continuiamo a prendere peso.

Frustrante ingrassare nonostante tanti sforzi, una ragione però potrebbe esserci.

Il motivo di questo strano fenomeno forse risiede in uno, o magari in tutti, i cinque punti qua sotto elencati.

Si tratta infatti dei cinque errori più tipici, quelle che quasi tutte compiamo innocentemente ma che invece ci fanno perder la lotta contro la bilancia.

Ecco le cinque mosse sbagliate che ci condanno a ingrassare. Conoscerle potrebbe esser la miglior via per evitarle.

Perché ingrasso? Forse commetti questi errori

Dal pranzo frettoloso alla cena con divano a seguire. Cinque sono gli errori che commettiamo innocentemente, senza sapere che stiamo letteralmente sabotando il nostro successo nei confronti della bilancia.

Scopriamo insieme allora i passi falsi che tutte commettiamo senza sapere che ci faranno ingrassare.

A pranzo mangio un panino – Quali sono gli ingredienti del tuo panino? Pane, formaggio e prosciutto? No, grassi saturi, sale e conservanti! Loro sono le componenti di quel pranzo al colo che ritieni così innocuo. Decisamente allora portarsi il pranzo da casa o, qualora proprio non fosse nelle nostre corde, evitiamo almeno le salse, preferiamo i panini vegetariani e, comunque, alterniamoli con insalatone, paste fredde e affini.

Mangiare senza prestare attenzione – Un morso al panino e un clic sul computer. Una forchettata di pasta e una chiamata al volo. Un pezzo di pane e una fotocopia fatta. Non solo si tratta di un pasto poco rilassante e edificante ma anche di un pasto che difficilmente ci sazierà. Non realizzare ciò che abbiamo realmente nel piatto farà sì che difficilmente ci sentiremo appagate e andremo così cercando qua e là altro per saziarci. Risultato? Calori extra in abbondanza. Prenderci una mezz’ora per godere veramente il pasto è un’alternativa decisamente da preferire.

Abbinamenti sbagliati – Un bel piatto di pasta e poi un pezzetto di pane per fare la scarpetta? Decisamente meglio evitare. Aggiungere zuccheri a zuccheri o, meglio, carboidrati a carboidrati farà schizzare l’indice glicemico, nonché aumentare la mole di calorie assunte a dismisura. Alla pasta allora affiancate piuttosto delle verdure, il cui contenuto in fibre sarà in grado di controbilanciare piuttosto bene l’apporto di carboidrati, frenando l’aumento della glicemia nel sangue. Se alla pasta preferite invece il pane potrete ben abbinarlo alle proteine della carne o del pesce.

Un piatto troppo grande – Eh già, anche gli accessori in cucina contano. A meno che non siate degli chef stellati infatti, tenderete a riempire il piatto. Piatto grande, quindi, uguale grandi porzioni. Utilizzare piatti più piccoli vi consentirà non solo di avere porzioni più adeguate ma anche di “ingannar l’occhio”: il piatto pieno infatti è già di per sé saziante.

Cena e tv – Dopo cena un bel momento di relax davanti la tv andrà benissimo ma, magari, non subito dopo il pasto. Un po’ di movimento, anche fosse solo portare il cane a passeggio, dovrebbe esser d’obbligo dopo la cena altrimenti non si farà che favorire l’accumulo di grassi e ostacolare lo smaltimento delle calorie del pasto.

