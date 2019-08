Barbara d’Urso, saluta l’estate con una foto in cui si mostra in piena forma in costume.

Agosto è tempo di foto in costume e di immagini che come cartoline mostrano il meglio di se tra una spiaggia e momenti di relax in riva al mare.

Anche Barbara d’Urso ha deciso di salutare la sua estate e per farlo ha scelto una foto in cui si è messa in posa a bordo piscina, mostrando a tutti il suo fisico statuario.

Barbara d’Urso saluta la sua estate con un fisico super sexy

È con una posa da vera vamp che Barbara d’Urso ha scelto di dare il benvenuto alla sua estate di relax, salutando il primo di Agosto e le giornate rilassanti che l’attendono prima che la fine delle vacanze la riporti in tv e ai tanti impegni che la vedranno come protagonista.

Dopo un anno di successi senza pari ed un debutto più che grandioso con il suo “Live non è la d’Urso”, Barbara si è finalmente concessa una pausa, condividendo la sua gioia con i follower che da sempre la seguono anche via social.

Con la scorsa stagione, ammesso che fosse possibile, la d’Urso si è fatta notare ancor di più grazie al suo nuovo show che ha dedicato diverse puntate al caso dell’anno, ovvero quello riguardante Mark Caltagirone, il compagno inesistente di Pamela Prati. Un caso mediatico che è passato rapidamente dal gossip alla cronaca e che Barbara ha abbracciato in toto, invitando le varie parti coinvolte e ricostruendo i fatti sin dalle prime avvisaglie della menzogna che si celava dietro il presunto matrimonio della Prati. Una storia che secondo molti non si è ancora conclusa e che in tanti sperano di ritrovare a Settembre, quando la d’Urso tornerà in tv con i suoi programmi.

Intanto, però, è tempo di vacanze e Barbara ha saputo ancora una volta come attirare l’attenzione del suo pubblico.

“Evviva il primo giorno d’agosto: relax!!!”

Questo il messaggio che accompagna la sua foto in costume. E anche se in tanti urlano già al foto ritocco, Barbara sembra non curarsene, godendosi a pieno le sue vacanze.

