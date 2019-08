Temptation Island Vip al via, ecco le prime coppie ufficiali: registrazioni da fine agosto, in tv da metà settembre. Parla Alessia Marcuzzi.

Dopo le emozioni vissute con Temptation Island 2019 al termine del quale Filippo Bisciglia ha ringraziato tutti, sta per partire l’edizione vip del programma dell’amore. Al timone di Temptation Island Vip ci sarà Alessia Marcuzzi, pronta a prendere il posto di Simona Ventura. Proprio la conduttrice ha parlato della seconda edizione vip di Temptation Island ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Se la conduttrice, dunque, è ormai ufficiale, quali saranno le coppie protagoniste?

Temptation Island Vip, prime coppie ufficiali: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Come annuncia in esclusiva il settimanae Oggi, la prima coppia ufficiale dovrebbe essere quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Sarebbe saltata, invece, la partecipazione dell’attore Alex Belli e della compagna Delia Duran. Secondo quanto riporta Novella 2000, invece, le altre coppie candidate a trascorrere alcune settimane nel villaggio dell’amore sarebbero: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

Le prime dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

Da fine agosto, Alessia Marcuzzi sarà in Sardegna per l’inizio delle registrazioni della seconda edizione vip di Temptation Island. Le puntate, poi, andranno in onda, in prima serata su canale 5, probabilmente da metà settembre anche se, al momento, non c’è ancora una data ufficiale. Nel frattempo, la conduttrice, ha raccontato le proprie emozioni a Uomini e Donne Magazine.

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare. Che cosa mi aspetto? Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace “quello che non ti aspetti”.

