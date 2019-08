Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata di questo giovedì.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 1 agosto

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 11 – Ancora bambina (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – Il volto biondo della pazzia (Film)

Brock, dopo aver perso sua moglie in un tragico incidente ed essere rimasto solo con la figlia Harper, si innamora di Tina. Quest’ultima riesce anche a far breccia nel cuore della figlia di Brock e così i due decidono di sposarsi. A mettergli i bastoni tra le ruote la suocera di Brock, Joyce, che non approva il matrimonio e fa tutto il possibile per impedirlo, arrivando anche a valutare l’omicidio.

Rai Tre – Maria Teresa (Miniserie)

Maria Teresa d’Asburgo ha solo sei anni quando nel 1723 viene data in sposa a Francesco Stefano di Lorena. La sua vita scorre serena in Toscana quando nel 1740 la morte di suo padre Carlo VI la spinge a prendere il suo posto e a salire sul trono. Gli obblighi di stato prenderanno il sopravvento e Maria Teresa inizierà a trascurare il marito, oltre che doversela vedere con i molti nemici che tessono trame cospiratorie per metterla fuori dai giochi.