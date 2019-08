Meteo venerdì 2 agosto: arriva la pioggia al nord Italia

Nella giornata di venerdì attese condizioni di meteo instabile sulle regioni nord. Acqua in estensione dal pomeriggio anche al centro dello Stivale. Al sud invece tanto caldo.

Se questo giovedì è trascorso all’insegna del clima tipicamente estivo con sole e caldo in aumento, domani la situazione sarà diversa, con un nucleo di aria instabile che si farà sentire in particolare sulle aree del settentrione e porterà con sé tempo avverso. Gli ombrelli, comunque dovranno essere tenuti a portata di mano anche al centro. Diversamente al sud il caldo si avvertirà in maniera molto forte, con la colonnina di mercurio ben al di sopra delle medie di stagione.

Secondo le più recenti previsioni il clima dovrebbe restare stabile per l’intero corso del weekend, con qualche disturbo al nord ed estate piena nel meridione. Al centro temperature in leggero calo.

Le previsioni del 2 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord del Paese dovrà fare i conti con il brutto tempo con piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino tranne che in Liguria, in Romagna e nel basso Veneto. Acqua pure al pomeriggio un po’ ovunque con temporali anche forti. Dalla sera fenomeni in diminuzione sul Piemonte e la Liguria.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali stabilità con cieli nuvolosi a tratti un po’ ovunque. Al pomeriggio probabili piogge o acquazzoni nell’entroterra dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Tempo stabile altrove fino alla sera non fosse per temporali a carattere locale sulle Marche e l’Umbria. Sulla Toscana piogge sparse in mattinata nelle aree centrali. Al pomeriggio ancora ombrelli aperti eccetto lungo la costa dove il cielo sarà sereno.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevalenza di sole al mattino non fosse per delle nuvolette di passaggio sulla Campania. Nelle ore pomeridiane meteo stazionario con qualche nuvola in più sulle zone peninsulari. Piogge isolate sull’Appennino. Alla sera condizioni di stabilità generale.Sulla Calabria bel tempo con sole presente per l’intera giornata. Spazi di sereno ampi anche alla sera lungo la costa e le zone interne.

Le temperature saranno in discesa al nord e la centro. Stazionarie al sud.

