Scopri quali sono i segni zodiacali che vivono bene anche da soli e quali sono quelli che, invece, hanno bisogno di avere qualcuno accanto.

La solitudine è uno dei più grandi incubi degli esseri viventi. Si dice che si nasce e si muore da soli ma per tutto il corso della vita si sente sempre il bisogno di avere qualcuno accanto, di essere parte di qualcosa e di dare e ricevere affetto. Per quanto i rapporti interpersonali siano tra le cose più difficili da gestire, sono davvero in pochi coloro che scelgono deliberatamente di privarsene e questo perché come animale sociale, l’essere umano ha bisogno di confrontarsi con gli altri, di sapere che qualcuno è disposto ad ascoltarlo e di condividere pensieri ma soprattutto emozioni con gli altri. Per tutti questi motivi, vivere da soli è qualcosa che nel lungo periodo tende a far sentire sole le persone spingendole a trovare un compagno, un’amica o qualcuno con cui dividere il proprio vissuto. Eppure, come spesso avviene, ci sono le dovute eccezioni anche per una realtà così umana e per quanto sia difficile da immaginare ci sono persone che vivono benissimo anche da sole. Si tratta di un aspetto che, tra le altre cose, è influenzato almeno in parte dalle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più seri e quali segni dello zodiaco sanno amare oggi scopriremo quali segni vivono bene anche da soli. Un aspetto per il quale è meglio controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un verdetto più completo e articolato.

Astrologia: i segni che vivono bene da soli e quelli che, invece, hanno bisogno degli altri

Ariete – Quelli che vivono bene anche da soli

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dinamiche, sempre in movimento e con tantissimi amici con i quali condividere sia i momenti liberi che ciò che gli passa per la mente. Per questo motivo, vivere da soli non è qualcosa che li turba, anche perché hanno sempre qualcuno da ospitare o da sentire la sera. Per il resto, la loro innata indipendenza fa di loro persone sociali ma anche in grado di stare da sole seppur per brevi periodi. Di loro si può quindi dire che sono in grado di vivere da soli purché abbiano al loro fianco una cerchia di amici e conoscenze in grado di fargli da rete sociale, garantendogli una socializzazione costante e in grado di tamponare eventuali momenti di solitudine che anche loro, come tutti, possono trovarsi a provare.

Toro – Quelli che vivono meglio in compagnia

I nativi del Toro sono persone che sanno sempre come cavarsela e che si conoscono abbastanza da poter avere una splendida vita anche da soli. Ciò nonostante, la loro indole romantica e il piacere per i momenti speciali da condividere con qualcuno fa si che si trovino spesso a desiderare di poter dividere la propria vita con una persona che conta. Se fino ad un certo punto si trovano bene anche pensando ad un amico o ad un parente, con il passare del tempo il desiderio si fa più mirato verso un partner con il quale costruire qualcosa di unico e speciale. Ciò nonostante non amano accontentarsi e se la scelta è tra vivere bene da soli o male in compagnia, opteranno sempre per la prima. In fondo, per loro, ciò che più conta è poter star bene e godere di ogni momento di relax che la vita ha da offrire.

Gemelli – Quelli che non sanno decidersi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono troppo duali per avere un’idea definita di ciò che è meglio per loro. Se da un lato ci sono periodi della vita in cui preferiscono pensarsi in coppia, in altri la brama di libertà e la voglia di fare qualsiasi cosa senza dover dare conto e ragione a qualcuno, fa si che la loro scelta ricada sul vivere da soli. La verità è che la soluzione starebbe nel vivere vicinissimi a qualcuno per loro importante senza però dover condividere tutti gli spazi. Un esempio? Due case nello stesso condominio, magari allo stesso piano ma dove ognuno può chiudersi nella propria quando il bisogno di libertà e di silenzio ha il sopravvento. Dopotutto cosa aspettarsi di diverso da persone così particolari?

Cancro – Quelli che vivono bene solo in coppia

I nativi del Cancro sono troppo romantici per immaginare una vita da soli. Per loro la felicità è rappresentata da una vita in condivisione con qualcuno che oltre a supportare le loro idee sia in grado di dargli tutto l’amore possibile. È vero, per certi versi si tratterebbe di un rapporto poco bilanciato, ma quando si tratta di dare e avere sono sempre un po’ estremi. Ciò che è certo è che non si vedono a vivere da soli e se in gioventù possono optare per una casa in condivisione, ben presto il bisogno di sapersi in una relazione stabile si farà primario, portandoli a sognare solo ed esclusivamente una vita da vivere in coppia.

Leone – Quelli che ce la fanno a vivere da soli

I nati sotto il segno del Leone hanno tante ambizioni e poca voglia di scendere a compromessi con gli altri. Ciò li porta ad avere rapporti spesso conflittuali con gli altri e al bisogno di trovare qualcuno che sia in grado di affiancarli, facendogli da spalla e dandogli comprensione. Sebbene siano persone perfettamente in grado di vivere da sole, il bisogno di una presenza costante nella loro vita fa si che si trovino a fantasticare su una vita da vivere in coppia, possibilmente con qualcuno da amare e che reputino alla loro altezza. Loro, però, non sono tipi da accontentarsi e per questo sono disposti ad andare avanti da soli anche in eterno se tutte le loro esigenze non vengono soddisfatte dalla persona giusta.

Vergine – Quelli che vivono meglio in coppia ma che sognano di vivere da soli

I nativi della Vergine sono particolarmente strani in quanto sono da sempre spiriti liberi per i quali una vita da soli è ciò che più si addice. Al contempo, però, non amano molto la solitudine perché alla lunga fa emergere il loro lato più oscuro, portandoli a pensieri negativi e stati d’animo che non apprezzano. Per questo motivo, quando possono, cercano sempre di avere qualcuno con cui condividere la vita e questo perché sapere di avere una persona al loro fianco li fa stare bene, dandogli la motivazione per essere più positivi. Peccato che il loro carattere difficile renda spesso impossibile una convivenza e che solo persone armate di tanta pazienza possono stargli accanto come loro vorrebbero.

