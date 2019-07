Il nome di Giulia Salemi è uno dei più gettonati come nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex fidanzata di Francesco Monte non smentisce e aspetta una chiamata.

La bomba è pronta ad esplodere presto: Giulia Salemi sarà una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Come sappiamo i casting per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi sono in corso, la redazione ha già provinato molti candidati. E il nome della modella, ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, è uno dei più caldi.

Giulia Salemi quindi siederà sulla poltrona rossa dedicata ai tronisti nella nuova stagione di Uomini e Donne? Il primo indizio è arrivato da Superguida Tv. Adesso anche la rivista ‘Chi’, che conosce molto bene tutti gli spostamenti e gli appuntamenti della modella di origini persiane (per parte di mamma) rilancia la notizia.

In realtà più che una certezza, si tratta di una speranza. Secondo quanto anticipa la rivista diretta da Alfonso Signorini, la Salemi patisce ancora la dolorosa rottura con Francesco Monte. Una rottura che ha messo fine ad una storia d’amore bella e appassionante, destinata nei suoi progetti a durare a lungo.

Giulia al momento non ha nessuna voglia di rimettersi in gioco con un nuovo amore, ha paura di rimanere scottata. Ma avrebbe anche deciso di rivolgersi direttamente a Maria De Filippi e alla redazione di Uomini e Donne per trovare il candidato ideale. Avere molti mesi davanti, poter uscire con i corteggiatori e conoscerli meglio, sarebbe la soluzione migliore per cancellare Francesco Monte per sempre.

Uomini e Donne, chi ci sarà insieme a Giulia Salemi?

Da quando è tornata da sola, Giulia Salemi non ha ancora trovato un sostituto. Ma per gli asscolti della prossima stagione di Uomini e Donne, al sua presenza sarebbe un vantaggio. Sono tantissime infatti le critiche arrivare alla redazione per i criteri di scelta degli ultimi tronisti (soprattutto le donne). Puntare invece su un personaggio già conosciuto e anche amato dal pubblico, con un numero elevato di follower, farebbe comodo a tutti.

Quello della Salemi però non è l’unico nome caldo in vista della prossima edizione di Uomini e Donne. Tra i candidati infatti secondo le ultime anticipazioni tv ci sarebbero alcuni dei ragazzi che fino a ieri sera sono stati protagonisti di Temptation island 2019

I nomi? Sicuramente Giulio Raselli, che fino a maggio è stato corteggiatore di Giulia Cavaglià e a Temptation si è fatto notare come single, accanto a Sabrina. Ma anche Ilaria Teolis, che tra le fidanzate è stata la più amata dal pubblico. Lei ha confermato di aver rotto definitivamente con Massimo. Troverà un nuovo amore grazie a Queen Mary?

