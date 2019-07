Sarà Alessia Marcuzzi la nuova presentatrice della prossima edizione di Temptation Island Vip 2019: il promo con le dichiarazioni della showgirl – VIDEO

A settembre sarà Alessia Marcuzzi a prendere le redini della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019. Il programma di Canale 5, ha la sua nuova presentatrice ufficiale

Leggi anche: Temptation Island 2019 Ilaria e Massimo un mese dopo

A confermare la nuova conduttrice è stato il promo ufficiale andato in onda su Canale Cinque durante le battute finali della puntata di Temptation Island. Non ci resta che fare un gran in bocca a lupo ad Alessia!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI