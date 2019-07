Dopo essersi lasciati durante il confronto di Temptation Island, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono tornati insieme. Il web li massacra e loro replicano così

Temptation Island non è riuscito a cancellare l’amore che unisce Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Dopo essersi detti addio durante il falò di confronto finale, Nicola e Sabrina sono riusciti a cancellare quanto accaduto nel programma dell’amore tornando felicemente insieme. Una scelta che sta scatenando la reazione del popolo del web che sta puntando il dito soprattutto contro Nicola, reo di aver perdonato Sabrina nonostante le dichiarazioni importanti fatte al tentatore Giulio. Di fronte alle numerose critiche, la replica di Nicola e Sabrina non è tardata ad arrivare.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island, Nicola e Sabrina replicano alle critiche

La storia d’amore tra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo continua dopo l’addio. Alle critiche, i due fidanzati decidono di non rispondere direttamente preferendo sfoggiare la propria felicità. Se, infatti, Nicola ha ringraziato un autore di Temptation e Raffaella Mennoia, Sabrina, oltre ad aver condiviso foto in cui è in compagnia delle altre ragazze protagoniste del programma, ha pubblicato una foto in cui festeggia con gioia il suo 43esimo compleanno.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Ilaria e Javier stanno insieme? Parla il single

“Le candeline contano i tuoi anni… Quello che conta è andare oltre le candeline… Di questi anni conta quanti giorni hai vissuto veramente ragazza… Conta quanto hai amato veramente ragazza… Perché l’Amore che hai dato è per sempre e non potrà mai essere cancellato.

Per i tuoi figli… Per le persone che hanno condiviso con te la loro vita…, a volte un solo istante, a volte molto, a volte tutta… …ma ricordati, ragazza, ogni passo, per quanto vicinissimo, ognuno lo fa da solo, solo di fianco a qualcun altro.

A volte le strade possono avvicinarsi per poi dividersi…sempre per imparare qualcosa l’uno dall’altro.

Quindi, ragazza, ricordati che avrai vissuto solo se avrai aperto il tuo Cuore, se sarai stata te stessa… Non importa cosa diranno gli altri… RICORDATI CHI SEI.

Enrico Nicelli”.

E’ questo il messaggio di Sabrina che ha chiuso i commenti per evitare di dare agli haters la possibilità di commentare.

Visualizza questo post su Instagram #TemptationIsland #TemptationIsland6 Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) in data: 30 Lug 2019 alle ore 2:41 PDT

Visualizza questo post su Instagram #TemptationIsland #TemptationIsland6 Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia) in data: 30 Lug 2019 alle ore 2:29 PDT

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI