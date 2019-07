Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi. E’ il momento del palinsesto televisivo!

Qui di seguito troverete il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso i mandare in onda durante la prima serata di oggi.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 31 luglio

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Il programma di Piero Angela torna più vibrante che mai, con servizi da tutto il mondo a partire da quelli a sfondo storico di Alberto Angela per passare poi alle ultime scoperte dei laboratori delle più importanti università, passando per miniservizi con curiosità da tutto il Pianeta.

Rai Due – Elementary – Stagione 7 Episodio 5 – Nei boschi (Telefilm)

Tre morti, vittime del medesimo assassino, saranno oggetto delle indagini di Sherlock e Watson che intuiranno presto come l’obbiettivo del seriale potrebbe essere ben altro. La ragazza pugnalata alle spalle, il contrabbandiere di liquori e il maiale potrebbero esser solo il principio.

Rai Tre – Maria Teresa (Miniserie)

Maria Teresa d’Asburgo ha solo sei anni quando nel 1723 viene data in sposa a Francesco Stefano di Lorena. La sua vita scorre serena in Toscana quando nel 1740 la morte di suo padre Carlo VI la spinge a prendere il suo posto e a salire sul trono. Gli obblighi di stato prenderanno il sopravvento e Maria Teresa inizierà a trascurare il marito, oltre che doversela vedere con i molti nemici che tessono trame cospiratorie per metterla fuori dai giochi.