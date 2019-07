Non ci sono dubbi sul fatto che la ricotta tra i nostri formaggi sua uno dei più amati. Ecco un paio di ricette semplicissime per esaltarla al meglio.

Antipasti, primi, secondi e torte: la ricotta è uno degli ingredienti che entra più spesso nella nostra cucina. Un formaggio assolutamente tradizionale, che deriva dal latte delle mucche, ma anche delle pecore delle capre, ideale per tantissime preparazioni che vanno dal salato al dolce. Sono tante l ricette a base di ricotta, formaggio che entra in molte diete perché non è grasso ma in compenso contiene molte proteine, vitamine e sali minerali.

Ricotta e uova, un binomio quasi infallibile

Diciamo la verità: la ricotta aiuta ad insaporir e a rendere speciali piatti che altrimenti sarebbero solo ordinari. E poi ha anche un’altra funzione: in molte preparazioni salate con il suo gusto delicato e morbido aiuta a coprir altri sapori. Pensate alle verdure: abbinate in qualche modo alla ricotta, in qualche modo riusciamo a farle mangiare anche ai bambini. Come nel caso delle crespelle ricotta e zucchine o della frittata alla ricotta.

Crespelle ricotta e zucchine

Ingredienti (per 4 persone)

3 uova

300 grammi di zucchine

100 grammi di prosciutto cotto

100 grammi di ricotta vaccina

100 grammi di formaggio tipo caprino

1 cipolla bianca

2 cucchiai di farina

1 bicchiere di latte

formaggio grattugiato

sale, pepe nero

Preparazione

Per preparare le crespelle ricotta e zucchine partite dalle uova: sgusciatele e sbattetele in una ciotola con una frusta o un paio di forchette (servirà a far incorporare un po’ d’aria e a rendere l crespelle più morbide)

A parte mescolate la farina con il latte, poi unite le uova, salate e amalgamate tutto. Con questa pastella preparate le crespelle cuocendole in una padella antiaderente e lasciatele raffreddare.

Lavate e pulite le zucchine, tagliatele a cubetti e fatele saltare in padella con un filo d’olio, salandole e pepandole. Quando saranno dorate, lasciate intiepidire.

In una ciotola mescolate i formaggi, poi unite le zucchine e il prosciutto cotto tagliato a listarelle (per i vegetariani potete toglierlo). Farcite le crespelle e trasferitele in una pirofila, piegate a portafoglio. Spolverate con il formaggio grattugiato e qualche fiocchetto di burro. Infornate in forno già caldo a 180° per 12-13 minuti. Poi sfornate e servite.

Frittata di ricotta

4 uova

200 g di ricotta vaccina

sale

pepe

formaggio grattugiato

Sbattere in una terrina le uova, il sale, il pepe e il formaggio grattugiato. Poi unite un paio di cucchiai di uova sbattute alla ricotta, precedentemente lavorata con un cucchiaio fino a ridurla in crema morbida.

Mettete le uova sbattute in una padella calda con un filo d’olio e appena è cotta nei bordi versate sopra la crema di ricotta creando uno strato uniforme. Coprite con un coperchio e continuate la cottura facendo attenzione quando la girate perché la crema di ricotta si può attaccare alle pareti della padella e quindi rischia di bruciarsi. Servite calda o anche tiepida.

