Nella giornata di giovedì atteso un meteo stabile e soleggiato lungo l’intero Stivale con temperature sia minime, sia massime in netta salita.

Il mese di agosto di aprirà all’insegna del forte caldo seppur lontano da quello asfissiante delle passate settimane. Se per merito dell’anticiclone delle Azzorre questo mercoledì il cielo è stato in prevalenza azzurro al centro e al sud, mentre al nord, soprattutto nella parte orientale si è avvertita dell’instabilità con piogge in mattinata e poi nel pomeriggio, domani il sole bacerà tutte le regioni d’Italia con temperature ancora in aumento sebbene accettabili.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni la tendenza sarà di tempo bello sulle aree del centro-sud con la colonnina di mercurio in linea con le medie di stagione o appena sopra, mentre al nord l’instabilità potrebbe portare qualche temporale.

Le previsioni dell’1 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare con cieli limpidi o poco nuvolosi in mattinata, mentre qualche precipitazione è attesa tra il Veneto e il Friuli. L’instabilità si farà più forte nelle ore pomeridiane sulle zone alpine con acquazzoni e temporali, in diffusione verso la pianura tra la sera e la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali clima stabile e soleggiato durante il giorno sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Anche alla sera i cieli resteranno nel complesso sereni, salvo poi verificarsi un aumento delle nubi a partire dal Lazio. Sulla Toscana complessiva stabilità con schiarite ampie su tutto il territorio. Cieli tersi alla sera lungo la costa e l’entroterra. Nubi diffuse invece di notte.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevalenza di sole. Prevista solo qualche nuvoletta sulle coste del Tirreno e la Sardegna. Alla sera ancora globale stabilità con spazi di sereno ampi e soltanto qualche nuvoletta. Sulla Calabria atteso un meteo stabile con prevalenza di sole durante il giorno non fosse che per delle nuvole sulle coste tirreniche nelle ore mattutine. Cieli limpidi anche alla sera.

Le temperature saranno stabili o in salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

