Maria Monsè vuole diventare mamma seconda volta, lo ha rivelato durante un’intervista spiegando che ricorrerà alla fecondazione assistita

Maria Monsè è sicuramente uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, in particolare di Canale 5. Infatti lei è spesso ospite di Pomeriggio Cinque e qualche mese fa è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip insieme a Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona.

L’ex gieffina, in una recente intervista rilasciata a ‘Grand Hotel’, ha spiegato di aver tentato a più riprese di restare incinta ma senza alcun successo. Ed ha ammesso di voler diventare mamma per la seconda volta: “Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita.”

Maria Monsè: la fecondazione assistita

La scelta presa da Maria Monsè non per niente facile infatti richiede molto tempo e costanza. Per non parlare del fatto che la gestazione rappresenta un momento particolarmente delicato nella vita di una donna.

Tuttavia tutti questi fattori non sembrano preoccupare l’ex gieffina che è pronta a tutto pur di dare una sorellina o un fratellino alla sua primogenita Perla, che ha 12 anni: “Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce. Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico.”

