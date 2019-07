Scopri quali sono i segni zodiacali più seri tra tutti e quali non lo sono per niente.

Fonte: Istock

Ognuno di noi è un insieme di modi di essere e di fare che mescolati tra loro danno forma alla personalità e ad un modo di essere diverso da quello di tutti gli altri. Un aspetto spesso difficile da cogliere e che è fatto di tante sfumature che possono variare a seconda delle situazioni o, più semplicemente, nel tempo. Tra questi c’è la serietà che se per certi versi è un dato importante per avere un certo controllo sulla propria vita ed ottenere anche riscontri favorevoli dagli altri, quando si fa estrema può rappresentare un ostacolo sia nella capacità di interagire con gli altri che nella possibilità di essere felici. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno amare e quali sono i segni dello zodiaco che sanno godersi la vita, scopriremo quali sono i segni zodiacali troppo seri e quali, invece, non lo sono per niente. Trattandosi di un modo di essere legato al profondo, è importante controllare anche il profilo dell’ascendente per avere un’idea più chiara della situazione.

I segni che si mostrano sempre seri e quelli che non lo sono per niente

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che sono poco seri

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano prendere le cose con troppa rigidità e per questo motivo non si mostrano quasi mai seri, a meno di non essere concentrati su qualcosa o di non sentirsi in competizione con qualcuno. Per il resto preferiscono vivere serenamente e in armonia, andando d’accordo con tutti e creando un ambiente disteso sia per loro che per le persone che conoscono. Vivaci e sempre pronti a prendere le cose con entusiasmo, si mostrano per lo più gioviali tanto da cercare di smorzare i toni quando ad essere troppo seri sono gli altri. Per questo motivo sono in grado di farsi molti amici e di andare sempre d’accordo con tutti.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che quando serve sanno essere seri

I nativi del Toro cercano di vivere la vita nel modo più rilassato che conoscono, essendo per loro indispensabile sentirsi sereni e sempre di buon umore. Per questo motivo, il modo in cui appaiono più di frequente è giovale e rilassato. Quando sentono che le cose hanno bisogno di un altro approccio, però, non faticano nel cambiare modalità mostrandosi improvvisamente seri tanto da dare l’idea di essere così 365 giorni l’anno. Di loro si può quindi dire che contengono parecchia serietà ma che preferiscono cercare di tenerla da parte solo per le situazioni in cui occorre davvero, vivendo in modo più leggero quelle in cui, invece, possono mettere da parte ogni riserbo per vivere serenamente.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che non sono per nulla seri

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone di indole allegra e anche quando tendono ad avere dei momenti no (cosa che gli capita piuttosto spesso) finiscono con il mostrarsi allarmati, preoccupati a volte persino teatrali ma mai estremamente seri. Questo loro modo di fare li rende sempre l’anima del gruppo e persone che la gente ama frequentare poiché in grado di mettere sempre tutti a proprio agio e di dare il sorriso quando serve. Certo, un approccio più serio verso la vita consentirebbe loro di avere qualche sbalzo di umore in più e di apparire per certi versi più stabili. Se si pensa, però, al fatto che il loro essere fuori dal comune dipende proprio da questo equilibrio precario e da come lo gestiscono, forse la loro assenza di serietà è da considerarsi un bene.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che sono seri quando si sentono di cattivo umore

Anche i nativi del Cancro sono persone difficili da interpretare se si parla di serietà. Se nella vita di tutti i giorni amano apparire dolci e vulnerabili, quando si sentono attaccati o decidono che qualcuno non è dalla loro parte, tendono a diventare estremamente seri, al punto da far sentire chiunque a disagio. Questa capacità di cambiare modo di mostrarsi agli altri gli è spesso utile in campo lavorativo dove riescono a dare il meglio di se apparendo più professionali di molti altri. Un’apparenza che con la frequenza tende a lasciare il posto al loro vero modo di essere visto che alla lunga non riescono a mantenersi costantemente seriosi, dando mostra di un carattere ben più poliedrico e tendente a variazioni di ogni tipo.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che sanno essere fin troppo seri

I nati sotto il segno del Leone sono abituati a prendere la vita di petto e, forti delle tante esperienze acquisite, finiscono con l’apparire sempre estremamente seri, specie quando si trovano in situazioni in cui la serietà può essere un buon modo per ottenere ciò che più desiderano. Sempre proiettati su se stessi amano apparire gioviali, motivo per cui si mostrano il più possibili allegri e alla mano. Quando però ritengono sia meglio farsi valere sanno cambiare subito modalità diventando subito serissimi e mantenendo questo atteggiamento fin quando lo ritengono necessario. Questo modo di fare li rende spesso decisamente diversi in base agli ambienti in cui li si frequenta e che li vedono solitamente spigliati nel privato e serissimi e inavvicinabili sul lavoro.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli troppo seri

I nativi della Vergine si mostrano al mondo sempre compunti e con un’aria così seria da creare una sorta di disagio in chi li circonda. Ciò è dovuto alla diffidenza innata che hanno verso tutto e tutti e che li porta a non dare mai troppa confidenza a chi non conoscono. Un aspetto che vivono in modo estremo sul lavoro dove a meno di non entrare in confidenza con qualcuno, tendono ad apparire sempre distanti. Spesso il loro modo di fare fa pensare che siano di cattivo umore o contrariati per qualcosa ma basta conoscerli un po’ per capire che si tratta per lo più di una maschera che a volte fanno solo fatica a togliersi di dosso. Tra parenti ed amici (ammesso di considerarli intimi) appaiono infatti decisamente più rilassati e disponibili.

