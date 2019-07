Giulia De Lellis: “ecco perchè ho scritto delle corna di Damante”

Giulia De Lellis, in una serie di storie pubblicate su Instagram, spiega ai fans perchè ha deciso di scrivere un libro sulle corna di Andrea Damante.

Giulia De Lellis vuota il sacco e ai fans racconta il motivo per il quale ha scelto di scrivere il libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” che uscirà il prossimo 17 settembre e in cui parla del presunto tradimento subito da Andrea Damante. Una storia personale che, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed oggi influencer da 4,1 milioni di euro ha scelto di condividere con tutte quelle persone che hanno vissuto o vivono ciò che lei ha dovuto affrontare poco tempo fa.

Giulia De Lellis: “ho scelto di scrivere un libro sulle corna per aiutare le ragazze che stanno affrontando la stessa situazione”

Giulia De Lellis, in una serie di storie in cui è insieme ad Andrea Iannone, confessa i motivi per i quali ha scelto di raccontare una storia così privata in un libro. Prima, però, lascia la parola al fidanzato: “E’ bello perchè l’ha scritto a mano e io ho letto tutti i suoi appuntini. Non credevo avesse questo genio la De Lellis. Ha un’inventiva veramente imbarazzante”. Giulia, poi, parla alle fans raccontando perchè, dopo aver inizialmente rifiutato, ha deciso di scrivere il libro.

“Ho raccontato una storia particolare. La cosa scioccante è quando io ho ricevuto la chiamata da Mondadori. Mi convocano in agenzia, mi siedo e mi chiedono se voglio scrivere un libro. C’è stata una polemica che Giulia De Lellis ha letto due libri nella sua vita, e non me ne vergogno, lo sapete. Però Mondadori viene da me con gioia ed entusiasmo a farmi questa proposta. Iniziamo a parlare della tematica, ma io non me la sentivo di mettere in piazza i miei sentimenti. Io sono sempre stata dell’idea che i panni sporchi si lavano in casa. Tornano dopo qualche mese, allora io vado da una persona per me molto importante che mi fa un discorso. Ovviamente il libro racconta una storia passata e questa persona mi dice di farlo perché è giusto che io mi pianga un morto che non mi sono mai pianta. Perché a me quando mi sono capitate le situazioni non ho detto mai nulla, ho sempre pensato al mio lavoro. E soprattutto scrivendo questa storia potrei aiutare chi in questo momento sta vivendo quello che ho vissuto io. Quindi ho pensato potesse essere interessante condividere questa parentesi per me molto toccante. Secondo me alla fine è uscita proprio una figata”.

