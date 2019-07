Giulia De Lellis: “ecco perchè ho raccontato le corna di Damante”, video

Giulia De Lellis, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, confessa: “ecco perchè ho raccontato delle corna di Andrea Damante”, video.

Giulia De Lellis, attraverso una serie di Instagram Stories, confessa ai propri fans il motivo per il quale ha deciso di scrivere un libro sul tradimento di Andrea Damante. Dopo aver inizialmente rifiutato l’offerta della Mondadori, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha cambiato idea quando una persona importante per lei le ha spiegato come il suo racconto possa essere d’aiuto ad altre ragazze che stanno vivendo ciò che lei ha vissuto in passato.

