Come bruciare più calorie in estate

Scopri come bruciare più calorie nel periodo estivo.

L’estate è il periodo dell’anno in cui muoversi costa maggior fatica ma è anche quello in cui farlo garantisce un maggior dispendio calorico dovuto al caldo, al fatto che si tende a mangiare di meno e alle belle giornate che, nonostante si sudi parecchio, invogliano ad uscire o andare al mare e, di conseguenza, a muoversi.

Cosa fare quindi per aumentare le chance di dimagrimento? Se si sta seguendo una dieta e si ha voglia di bruciare più calorie, facendo dei giorni più caldi dell’anno una sorta di palestra per perdere peso, la buona notizia è che ci sono diverse attività che possono aiutare in tal senso, ognuna delle quali assicura di poter bruciare un tot di calorie. Scopriamo quindi alcune attività utili per bruciare più calorie possibili.

Come bruciare più calorie nel periodo estivo

Camminando. Il primo modo per bruciare calorie portando giovamento anche al fisico è quello di camminare. Bastano trenta minuti al giorno andando a passo spedito per far si che che l’organismo inizi a bruciare in modo costante le calorie, tonificandosi al contempo. Trenta minuti al giorno di attività fisica sono anche il tempo necessario per assicurarsi una vita più lunga e indubbiamente più sana. Quanto a calorie bruciate, molto dipende dal tipo di camminata, dal terreno e dalla sua pendenza. In media però si parla di circa 100 calorie per trenta minuti.

Dedicandosi alle pulizie. Chi non odia farle? D’estate poi, può risultare ancora più stancante per via del caldo. Eppure basta pensare a quante calorie si consumano per trovare subito la motivazione. Un po’ di musica ad alto volume, l’abbigliamento adatto e qualcosa di fresco da bere durante le pause e ci si troverà con una casa splendente ancor prima di rendersene conto. Andando alle calorie perse, per fare un esempio, se ne consumano circa 90 nel passare l’aspirapolvere per 30 minuti e 150 pulendo i pavimenti. Spolverare per trenta minuti porta a consumarne circa 100 mentre stirare ne fa perdere anche 75.

Nuotando. Siamo in estate, cosa c’è di meglio di una bella nuotata? Si può fare al mare o andando in piscina, bruciando calorie e divertendosi al contempo. Si dice che il nuoto sia lo sport più completo tra tutti e l’acqua rende i movimenti meno pesanti di quanto non siano in realtà per il fisico. Questo porta ovviamente a bruciare più calorie di quanto non si pensi. Un esempio? Con 60 vasche si può arrivare a consumare addirittura 600 calorie.

Portando a spasso il cane. Chi ha un cagnolino può approfittare della sua compagnia per fare più movimento senza che questo gli pesi. Dopotutto andare in giro a passo sostenuto e vedere il proprio amico a quattro zampe correre felice è una fonte di felicità, no? E lo sarà ancor di più se si pensa che farsi trascinare dal cane, guidarlo e farlo correre fa consumare in media circa 200 calorie in un’ora. Bello, no?

Andando a ballare. E chi, in estate, non ama l’idea di andare a ballare in discoteca? Tanto vale farlo con vigore, allora perché in questo modo si consumeranno diverse calorie e tutto divertendosi e socializzando. Un’ora di ballo continuo e ritmato può far bruciare fino a 600 calorie.

Ora che abbiamo visto come bruciare calorie in estate può essere semplice è bene ricordare che per quanto riguarda le attività all’aperto è meglio prediligere gli orari più freschi della giornata che sono solitamente la mattina presto e la sera dopo il tramonto. In ogni caso è indispensabile curare l’idratazione e non sottoporsi a stress eccessivi. Bruciare calorie deve essere qualcosa di divertente che da uno stimolo in più e non un motivo di stress.

