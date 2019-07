Kevin Prince Boateng e Melissa Satta: il ritorno in Italia di KPB potrebbe essere stata una scelta d’amore

Dai colori blaugrana a quelli viola. Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Determinante nella scelta della squadra è stata Melissa Satta. Il giocatore infatti ha scelto di seguire il cuore e rimanere in Italia dopo l’esperienza di sei mesi a Barcellona. Troppo forte la voglia di provare a ricucire il rapporto con l’ex velina dalla quale ha anche un figlio, Maddox.

Su Boateng c’era anche l’Eintracht Francoforte ma il giocatore era intenzionato a rimanere in Italia e ha così deciso di trasferirsi a Firenze. Per lui, come annunciato dalla Fiorentina in un comunicato, un contratto biennale da 1 milione di euro.

Le mogli sempre più protagoniste della vita calcistica e delle scelte dei calciatori. Tra Boateng e la Satta infatti sembra essere tornato il sereno sopratutto per amore del figlio, sulla scia di Belen-Stefano De Martino con l’argentina che ha riconquistato l’ex marito.

Dopo Natale i due si erano detti addio e il giocatore era andato in prestito al Barcellona, ora invece la decisione di tornare a giocare in Serie A.

In un’intervista la Satta non aveva voluto commentare la rottura della sua storia d’amore, ma che tra i due ci sia un buon rapporto lo conferma una storia postata sul profilo instagram della showgirl che ritrae Boateng con Joe Barone e il procuratore e la scritta, rigorosamente in viola: ‘Orgogliosa di te’.

Melissa Satta e Boateng alla Fiorentina: il precedente con Bobo Vieri

Melissa Satta, che anche lo scorso anno era al Pitti, ha tra i suoi ex anche un giocatore che ha già indossato la maglia della Fiorentina: Bobo Vieri. L’attaccante era stato comprato nel 2007 e durante il suo esordio, al Franchi contro l’Empoli, sugli spalti era stata immortalata anche Melissa Satta. Dodici anni dopo, la Satta sarà nuovamente in quello stadio per tifare il padre di suo figlio.