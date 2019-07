Francesca ed Eugenio, una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne, emozionano i fans: toccante messaggio della Del Taglia per Colombo.

Francesca ed Eugenio si sono conosciuti e innamorati nello studio del trono classico di Uomini e Donne ormai sei anni fa. Dopo essersi scelti non si sono più lasciati andando a convivere subito e formando una splendida famiglia prima con la nascita di Brando e poi di Zeno. Nonostante stiano insieme ormai da tempo, tra Francesca Del Tagia ed Eugenio Colombo l’amore cresce ogni giorno di più come provano le parole scritte dall’ex corteggiatrice per il compleanno del compagno.

U&D, Francesca ed Eugenio Colombo: il messaggio dell’ex corteggiatrice per il compleanno di lui

Per il compleanno di Eugenio, Francesca ha scritto un bellissimo messaggio sui social per augurare al compagno e padre dei suoi figli buon compleanno:

“Tanti auguri a te che fai parte da più di sei anni della mia vita..

A te che hai sempre creduto in me, che non ti sei mai fermato davanti all’apparenza.. A te che mi ami incondizionatamente nonostante i miei sbalzi di umore.. A te che mi hai dato le cose più belle della mia vita (Brando e Zeno )

A te che riesci a farmi sorridere sempre…nonostante tutto..

A te che sei il padre migliore che un figlio possa desiderare e il compagno che ogni donna vorrebbe. Ancora tanti auguri a te .. uomo speciale e meraviglioso. Non cambiare mai.. Ti amo”.

Per Eugenio e Francesca è dunque arrivato il momento del matrimonio? In occasione del sesto anniversario, Eugenio scriveva: “6 anni che ringrazio il signore per averci fatto conoscere. 6 anni che ti amo sempre di più e non riesco a smettere di farlo. Sono l’uomo più felice al mondo e tutto questo è merito tuo. Non potrei immaginare la mia vita senza te. Tu sei la mia vita. Auguri a noi, amore mio. Auguro a noi 1000 di questi giorni”.

