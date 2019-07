Temptation Island, Massimo Colantoni, dopo l’addio alla fidanzata Ilaria Teolis, si è consolato con la single Elena? La tentatrice racconta tutto.

La storia tra Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis è finita nel corso della sesta puntata di Temptation Island 2019 che ha decretato l’addio anche di Sabrina e Nicola. Ilaria, durante il falò di confronto, alla domanda di Filippo Bisciglia, ha scelto di tornare a casa da sola non essendo riuscita a perdonare Massimo che, all’interno del villaggio, si è prima avvicinato a Federica Lepanto e poi alla single Elena. Con quest’ultima, il feeling è cresciuto puntata dopo puntata. Massimo ed Elena, dunque, dopo Temptation, si sono rivisti? A raccontare tutto è la tentatrice.

Temptation Island, la tentatrice Elena: “Con Massimo c’è stato subito un feeling particolare”

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la tentatrice Elena ha raccontato la propria esperienza nel villaggio di Temptation Island svelando anche i dettagli del suo rapporto con Massimo.

“Ho deciso di partecipare a Temptation Island per fare una nuova esperienza. Ero uscita da poco da una relazione finita bruscamente e avevo bisogno di trovare un po’ di serenità e pensare a me stessa”, ha raccontato Elena.

E su Massimo, invece, ha detto: “Sin dai primi giorni, nonostante lui si fosse relazionato con Federica, tra me e Massimo si è instaurato un rapporto di vera amicizia e complicità che poi successivamente ci ha avvicinati ancora di più. È un ragazzo simpatico e divertente, mi sono sentita subito a mio agio con lui. […] Io a differenza delle altre tentatrici sono sempre stata me stessa anche se non è stato facile superare l’imbarazzo iniziale delle telecamere: sono una ragazza riservata. Credo che Massimo si sia sentito compreso e ascoltato da me, trovando quella serentià e tranquillità di cui aveva bisogno”.

