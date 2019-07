In questa edizione di Temptation Island sembrano essere nati molti rapporti speciali tra fidanzati e single, come quello tra Vittorio e Vanessa

Mentre Vittorio conferma la fine del suo rapporto con la “fotonica “ Katia a Temptation Island, ammette anche di continuare a frequentare Vanessa.

Il giovane confessa infatti che Vanessa è stato uno dei grandi regali che questo programma gli ha fatto, oltre all’iniezione di autostima. Dichiara di non avere con la corteggiatrice una vera e propria relazione fissa visto che arriva da una situazione difficile con Katia, ma di volerla conoscere e frequentare.

I due infatti in questi giorni si sono rivisti e Vittorio dichiara che ha la conferma di aver conosciuto una splendida ragazza, la stessa che aveva trovato all’interno del villaggio. Sembra essere proprio Vanessa la ragazza matura che cercava Vittorio e non aveva trovato in Katia.

